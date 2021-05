Así está la tuberculosis bovina en Salamanca: Vitigudino se confirma como la gran preocupación

La unidad veterinaria de Vitigudino se confirma como la gran preocupación por la tuberculosis bovina en Salamanca después de la publicación del listado de municipios y unidades veterinarias calificadas.

La resolución recogida en el Boletín Oficial de Castilla y León -BOCyL- deja clara la mejoría en todas las unidades veterinarias con respecto a la situación sanitaria que mantenían en 2020, con la excepción de la de Vitigudino.

En esta zona son ahora 24 los municipios calificados, cuando hace un año eran 32 y hace dos, 31. Entra Valderrodrigo como calificado pero salen con relación al año pasado, Espadaña, Guadramiro, Moronta, Peralejos de Arriba, Peralejos de Abajo, Pozos de Hinojo, Villar de Peralonso, Vitigudino y Villavieja de Yeltes. En la zona los ganaderos están preocupados por la situación, sobre todo porque al aplicarse el Programa Nacional han visto incrementadas las pruebas sanitarias.

Mejora la sanidad en las otras unidades con problemas de tuberculosis en 2020, como era el caso de Ciudad Rodrigo -ahora con toda la unidad calificada salvo cuatro municipios cuando en 2020 resultaba más sencillo dar la lista de los 39 “limpios”-; y también una mejoría ha presentado La Fuente de San Esteban, con solo dos municipios sin calificar.

Lumbrales también solo tiene a Bogajo y se mantienen ‘limpias’ las unidades que lo estaban en 2020 (Alba de Tormes, Béjar, Ledesma, Peñaranda, Salamanca y Sequeros) a las que se les une la de Guijuelo, que en 2020 ya tenía calificada todo menos Pedrosillo de los Aires.

Sobre el caso de Vitigudino, Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca y ganadero de la zona, insistió en que “no tengo explicación”, y aludió a que no ha conseguido saber la razón de la alta incidencia a pesar de las reuniones habituales con la Administración regional. “Los ganaderos no acaban de entenderlo y eso es lo mismo que me pasa a mí”.