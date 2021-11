Alerta en la Unión Europea ante el aumento de focos de gripe aviar

En España no se han registrado focos esta temporada (se dieron dos casos en aves salvajes en febrero) pero el Ministerio de Agricultura ha alertado de que la detección de la enfermedad en aves silvestres en el norte de Europa desde septiembre, en contraste con años anteriores, puede indicar que existe riesgo de entrada del virus en las granjas de aves de corral, no sólo desde las aves silvestres que migran a Europa en otoño e invierno, sino también desde aves silvestres residentes en Europa.

Por su parte, la peste porcina africana continúa muy presente en buena parte de Europa, especialmente en los países del este. Desde principios de año se han confirmado más de 1.600 casos en cerdos domésticos (de los que unos 1.400 se han detectado en Rumanía) y cerca de 10.000 en jabalíes (principalmente en Hungría, Polonia, Alemania y Eslovaquia). En la última semana de octubre se confirmaron 30 casos en explotaciones porcinas, la mayoría en Rumanía.

La presencia de esta enfermedad en la UE no solo impacta en los Estados miembros que la padecen sino en el mercado del porcino en toda la Unión (que tiene que absorber los volúmenes no exportados por los afectados, principalmente Alemania, que tienen cerradas las fronteras de países terceros clave, como China). A esa situación se suman unos elevados costes de producción. A pesar de ello, la Comisión Europea considera que no está justificado intervenir en este mercado, tal y como señaló el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en la última reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.