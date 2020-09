A la espera del milagro de la miel en Salamanca

Los apicultores esperan que la campaña de miel no se confirme al final como la de auténtico desastre a la que apunta y es ahora y hasta octubre donde tienen depositadas las últimas esperanzas después de una primavera mala y de un verano en el que apenas hubo producción de las abejas. Santiago Canete, apicultor desde siempre y gerente de la cooperativa “Reina kilama”, no es capaz, como les ocurre a tantos otros productores, de encontrar una explicación a lo ocurrido.

En los primeros meses del año no hay duda porque la lluvia, a pesar de regalar abundancia de flores en primavera, dejó a las abejas en las colmenas porque no se atrevían a salir. Luego llegó un junio frío y el verano empezó bien con los calores de julio. A lo que ocurrió después, con la miel de encina y roble, sí que no le encuentra explicación. “Arrancó bien, estábamos muy contentos, pero, por lo que fuera, se cortó”, explica en relación a la que es la campaña de producción “fuerte” para los apicultores de Salamanca.

“Es una miel muy delicada que necesita condiciones específicas como marea y que luego caliente”, dice, “y si falla...” Esta producción es tan caprichosa que ha habido años que apicultores con colmenas a pocos kilómetros de distancia -unas en Nava de Francia y otras en La Alberca, por ejemplo- se encontraban con unas llenas de miel y las otras, faltas de alimentación. “Muchas veces el que haya tormentas en un sitio y no en otro es la clave porque donde tocan luego hay más mela”, dice el apicultor Vicente García. En su caso ahora lo que apura es la recolección de miel de girasol y, de momento, está contento en un año, insiste, de “poca miel”.

La noticia positiva es que el precio se está recuperando algo ahora porque hay poca y también porque las exportaciones, por ejemplo, desde la cooperativa, no han caído dentro de que hay menos producción. A falta de datos definitivos, la cooperativa estima que ha recogido en torno a la mitad de miel mil flores que el año pasado. “Hemos subido hasta los 160 socios y ahora recogemos menos miel que cuando éramos 110-120”, se lamenta Canete. Su cooperativa tiene en un año normal una producción próxima al millón y medio de kilos.

Lo que ocurre en Salamanca con la miel es similar a lo que pasa en otras comunidades como Valencia y Cataluña, también con reducciones de producción de entre un 30 y un 50% a la espera de finalizar en semanas la campaña.