Un falso vidente suplanta a Alicia Collado: cómo detectar el engaño

“Los amarres de amor necesitan un tiempo de preparación y un tiempo para poder funcionar bien. Por muy efectivos que sean, está claro que no van a funcionar ni en 24 ni en 48 horas. Cualquier vidente profesional sabe esto, pero no los farsantes. Y gracias a deslices como estos podemos darles caza”, explica este equipo de expertos.

Este es un punto importante a tener en cuenta para saber si estamos ante el verdadero equipo de Alicia Collado o no. Tienes que saber que no aceptan cualquier caso, solo aquellos que realmente tienen posibilidades de tener éxito. Tras una primera lectura de las cartas del tarot para analizar tu caso, una de las tarotistas del equipo te dirá si es posible hacer uno de sus amarres de amor o no.

Si en los arcanos no se detecta compatibilidad, te lo dirán sin rodeos y con total sinceridad. El equipo de videntes de Alicia Collado tiene muy claro que no te harán perder ni tu tiempo ni tu dinero, y dejarte hacer uno de sus conjuros de amor si no hay compatibilidad, lo es. Así que si no analizan tu caso o te dejan seguir adelante a pesar de que las posibilidades son nulas, ten claro que son unos farsantes.