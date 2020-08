Un conductor vasco bate el récord del mundo de alcoholemia: “Es imposible, la frontera de los tres gramos es el coma etílico”

Un conductor vasco, de 56 años de edad, ha sido sorprendido por la policía francesa y tras realizarle un control de alcoholemia ha dado positivo con una tasa de 4,75 gramos por litro de sangre. Al no poder soplar el conductor debido a su embriaguez, tuvo que ser llevado al hospital. No queda ahí la cosa, sino que además llevaba 240 kilometros al volante y no sabía ni donde iba ni de donde venía. El individuo procedía de Saint-Martin-de-Seignanx, de la frontera entre las Landas y el País Vasco.

Los policías quedaron asombrados, al igual que los médicos, y aseguraron que “es muy difícil dar con un positivo superior a los tres gramos por litro, ya que se considera la frontera del coma etílico”.

De esta forma, ha batido el récord mundial de alcohol en sangre, y supera el caso más alto registrado en España que lo tenía también un vasco, que daba en Vitoria 2,88 gramos de litro.