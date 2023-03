Un buitre se mete en la cabina de un camionero salmantino con el vehículo en marcha

Un conductor de mercancías peligrosas salmantino vivió hace unos días la anécdota más llamativa de sus más de 20 años como chófer de camión.

Circulaba por una carretera cuando un buitre alzó el vuelo en su dirección. El animal reventó la luna y accedió al interior de la cabina. El conductor no se podía creer lo que había pasado cuando vio al animal empotrado en el centro de la luna.

El conductor salmantino se dirigía con la cisterna hacia Cataluña y los hechos ocurrieron en la nacional 232, entre Soria y Calatayud.

“Iba conduciendo y se me metió un buitre en la cabina del camión”, relata David Hernández, el chófer de Navarredonda de la Rinconada.

“Pude hacerme con el camión, viendo un huequecito que me dejó, pude buscar la línea del medio, estabilizar el camión y detenerme”, cuenta.

“Cuando salí hacia atrás me fijé que los turistas se pararon para verlo, me fui a decirles que tuvieran cuidado y miré y ya no estaba el buitre enganchado en la luna, cuando levanté la vista estaba de pie en el asiento del acompañante”, cuenta.

Afortunadamente no hubo que lamentar daños graves, eso sí, al conductor le saltaron muchos cristales, alguno se le clavó y sangró. Tuvo la suerte de que no le entraron a los ojos y el buitre le golpeó en el pecho.