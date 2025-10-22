Los trucos y señales infalibles para no caer en las nuevas y peligrosas estafas creadas con IA Los estafadores utilizan esta herramienta para imitar voces de gente cercana

La Gaceta Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:12 Comenta Compartir

Las estafas telefónicas han evolucionado y, ahora, los estafadores utilizan inteligencia artificial para engañar a los usuarios con voces que parecen 100% reales. Y es que estos delincuentes pueden imitar el tono y la manera de hablar de un familiar o amigo, haciendo que la llamada parezca completamente legítima.

Lo que comenzó en países como Estados Unidos, Australia e India ya está golpeando con fuerza a Europa. Antes, estas estafas se limitaban a mensajes SMS o chats de WhatsApp, pero ahora la IA permite realizar llamadas que resultan casi imposibles de diferenciar de una conversación normal.

Por ello, expertos en seguridad recomiendan estar atentos a ciertas señales: a frases que se repiten sin responder correctamente a tus preguntas, a silencios extraños o a respuestas demasiado genéricas son indicios claros de que la voz puede ser artificial.

Para comprobar la autenticidad de quien llama, lo más sencillo es hacer preguntas personales que solo esa persona pueda responder o acordar de antemano una palabra clave secreta. Además, proteger tu propia voz es fundamental. Esto se puede conseguir con la difusión de grabaciones en apps de mensajería, redes sociales o plataformas de vídeo y evita que los estafadores tengan material para entrenar a sus sistemas de IA y perfeccionar el engaño.