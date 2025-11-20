El truco de José Andrés que revoluciona la tortilla de toda la vida: «Nos hemos perdido algo glorioso» El chef la cocinaba de esta forma junto a sus hijas en plena pandemia

Tortillas en el mundo hay muchas. Quizás, demasiadas como para que alguna pueda ser definida como la mejor del mundo. Sin embargo, uno de los chefs más internacionales, José Andrés, confesaba en el pódcast de Joe Rogan el pasado 2 de mayo las bondades de una receta fácil, rápida e iconoclasta: la tortilla de huevo con mayonesa al microondas, que él mismo describe como «la mejor tortilla de la historia».

En el programa, el cocinero, conocido por su gran labor activista, presentó además su último libro 'Change the Recipe: because you can't build a better world without breaking some eggs', en el que defiende la idea de que la comida puede ayudarnos a ser más felices. Durante la conversación, José Andrés recordó cómo solía preparar esta tortilla con sus hijas durante la pandemia y cómo se ha convertido en una de sus recetas instantáneas más exitosas. Según el chef, el procedimiento es sorprendentemente sencillo: hay que mezclar un huevo con una cucharada generosa de mayonesa y batir hasta lograr una mezcla aireada. A continuación, se engrasa ligeramente un recipiente con aceite o mantequilla y se vierte la mezcla directamente en él, sin necesidad de sartén. Finalmente, se cocina en el microondas durante 30 a 45 segundos, hasta lograr una textura esponjosa donde la emulsión de huevo y mayonesa incorpora aire al interior de la tortilla.

Los ingredientes básicos

- 1 huevo.

- 1 cucharada de mayonesa.

- Aceite o mantequilla para engrasar.

- Sal y pimienta al gusto.

Preparación paso a paso

1. Batir el huevo con la mayonesa hasta que doble su tamaño y quede aireada.

2. Engrasar un recipiente pequeño apto para microondas con aceite o mantequilla.

3. Verter la mezcla y cocinar a máxima potencia entre 30 y 45 segundos, ajustando según el tamaño del huevo y la potencia del microondas.

4. Servir sola o con ingredientes adicionales al gusto.