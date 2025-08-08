El truco de la abuela con cáscaras de pistacho que puede darte una alegría este verano Se trata de un remedio natural y sorprendente que mejora el drenaje y ahuyenta plagas

Con el verano en pleno apogeo y las plantas sufriendo las consecuencias del calor extremo, un truco casero ha captado la atención de jardineros aficionados y expertos por igual. La autora de esta ingeniosa solución es la abuela Maximiliana, una entrañable creadora de contenido conocida por compartir consejos del hogar, recetas tradicionales y vídeos dedicados, sobre todo, a los mayores de la casa.

Y es que su propuesta más reciente ha causado sensación porque consiste, nada más y nada menos, que en reutilizar cáscaras de pistacho para proteger las plantas del calor y el exceso de humedad. Para todos aquellos que se pregunten cómo se puede conseguir que este truco resulte totalmente efectivo, hay que destacar que el secreto está en seguir los pasos en el orden correcto.

«Primero se echan las cáscaras de pistacho, luego se planta la planta y luego se riega», explica Maximiliana en uno de sus vídeos virales. «Esto hace de drenaje y las raíces se meten entre todo y respiran mucho mejor que con la tierra apisonada», afirma.

Gracias a esta técnica, el agua fluye adecuadamente, evitando que se acumule y dañe las raíces. «El agua va entre ellas, se hidratan, pero no cogen humedad para que se pudra la raíz. Las cáscaras de pistacho son una bendición», asegura con convicción.

Y como si eso no fuera suficiente, Maximiliana revela otro beneficio inesperado: «Si lo machacáis y lo echáis por la tierra, tiene la propiedad de que no acuden babosas ni algunos insectos, o sea que tiene mucha utilidad», añade con entusiasmo.