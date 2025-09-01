Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Hernán Navarro y su abuela preparan el limón serrano en un vídeo publicado en redes. hernanavarrooo

El tradicional plato salmantino con más de un millón y medio de visualizaciones que «quita la resaca»

Es una de las recetas más típicas del sur de la provincia, motivo por el cual se le conoce como limón serrano

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:42

El creador de contenido en redes sociales Hernán Navarro, conocido por su nombre de usuario en Instagram como 'hernanavarro', ha publicado un tierno vídeo con su abuela preparando uno de los platos más conocidos de la gastronomía salmantina: el limón serrano.

El vídeo acumula más de 40.000 'me gusta' en la plataforma y más de un millón y medio de visualizaciones. En él, el influencer comienza diciendo: «Esto quita la resaca».

La receta que ambos prepararon constaba de cinco naranjas picadas, tres limones y varias rodajas de chorizo, salchichón, jamón y lomo. «Esto te puede parecer un poco raro, pero haznos caso a nosotros», ha expresado Navarro tras hacer la mezcla.

También hay que cocer varios huevos y separar la yema de la clara: las claras se añaden al plato y las yemas al mortero junto con ajo, vinagre y un vaso de agua.

Una vez machacados y unidos los ingredientes, se vierten sobre el resto de alimentos y se culmina con un chorrete de aceite. Tras mezclar bien todos los ingredientes, ya se puede degustar este «espectacular» plato, según Navarro, que además asegura que es uno de sus «favoritos».

Esta receta es tradicional sobre todo del sur de Salamanca; de ahí que muchas veces se le llame «limón serrano» en lugar de «limoná». Y aunque pueda parecer refrescante, es más propio del otoño y el invierno, puesto que es cuando los productos de matanza y las naranjas están en auge.

