El sorprendente truco del chef Dani García para que las berenjenas no absorban el aceite Es una de las hortalizas más consumidas en nuestro país

La berenjena es una de las hortalizas más consumidas en España y el propio país es el principal productor y consumidor de la Unión Europea con un 60% de las ventas en mercado continental, según refleja el portal especializado hortoinfo.es.

El producto, originario de la India, ha conquistado cocinas de todo el mundo con un sabor delicado, una textura única y una enorme versatilidad en la cocina, pudiéndose preparar asadas, rellenas o fritas, siendo estas últimas las más comunes.

A su vez, la forma más común es alargada y de color morado oscuro, pero existen también variedades blancas, verdes, rayadas e incluso redondas y, desde el punto de vista nutricional, es un alimento bajo en calorías, rico en agua y contiene fibra, vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales como el potasio y el magnesio.

En el caso de las berenjenas fritas, el reconocido chef Dani García, ha desvelado en la revista Lecturas el sorprendente truco para que no absorban el aceite y así ser más saludables. El cocinero marbellí sostiene que una vez pasadas por la sartén hay que ponerlas unos cinco segundos en agua con gas y así se podrían consumir sin tanto aceite.