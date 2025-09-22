Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El truco infalible de Dani García.

El sorprendente truco del chef Dani García para que las berenjenas no absorban el aceite

Es una de las hortalizas más consumidas en nuestro país

La Gaceta

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:26

La berenjena es una de las hortalizas más consumidas en España y el propio país es el principal productor y consumidor de la Unión Europea con un 60% de las ventas en mercado continental, según refleja el portal especializado hortoinfo.es.

El producto, originario de la India, ha conquistado cocinas de todo el mundo con un sabor delicado, una textura única y una enorme versatilidad en la cocina, pudiéndose preparar asadas, rellenas o fritas, siendo estas últimas las más comunes.

A su vez, la forma más común es alargada y de color morado oscuro, pero existen también variedades blancas, verdes, rayadas e incluso redondas y, desde el punto de vista nutricional, es un alimento bajo en calorías, rico en agua y contiene fibra, vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales como el potasio y el magnesio.

En el caso de las berenjenas fritas, el reconocido chef Dani García, ha desvelado en la revista Lecturas el sorprendente truco para que no absorban el aceite y así ser más saludables. El cocinero marbellí sostiene que una vez pasadas por la sartén hay que ponerlas unos cinco segundos en agua con gas y así se podrían consumir sin tanto aceite.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  2. 2 La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
  3. 3 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  4. 4 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  5. 5 Controlado el incendio junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río
  6. 6 Castilla y León se congela con una temperatura mínima de -3,7º C en este punto
  7. 7 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  8. 8 Morante y su recital con el capote en La Glorieta: «Aquí ha sido y aquí se quedará para siempre»
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 21 de septiembre
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El sorprendente truco del chef Dani García para que las berenjenas no absorban el aceite

El sorprendente truco del chef Dani García para que las berenjenas no absorban el aceite