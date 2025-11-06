El sencillo truco de Dani García para lograr unas patatas fritas perfectas El chef ha compartido la receta a través de sus redes sociales

La Gaceta Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:06 Comenta Compartir

El carismático chef, que no necesita carta de presentación, se lanzó hace alrededor de un año a compartir sus recetas y trucos más accesibles a través de las redes sociales.

Su cuenta de Instagram @comodani_es acumula más de 30.000 seguidores interesados por sencillas de los más variado, desde carrilleras hasta croquetas, pasando por tortillas y tartas de queso.

Una de sus recetas estrella va a sacar de dudas a más de uno, dado que explica de forma sencilla cómo preparar las patatas fritas al punto perfecto, lo que denomina como su «auténtico vicio».

En primer lugar, desmiente el mito de la elección de la patata, ya que pone todo el peso en su corte, que no debe ser ni muy fino ni muy grueso. A continuación, se lavan en agua fría para se desprendan del almidón.

Una vez cumplido este paso, comienza la primera fritura suave hasta que la patata empiece a flotar, a una temperatura entre 140º y 150º para que no se dore, dado que eso lo alcanzaremos en la segunda fritura, a 180º-190º. En este punto habrán alcanzado una textura crujiente y un apetitoso tono dorado.

Finalmente, añadiremos un toque de sal.

Siguiendo estos sencillos pasos, lograremos un delicioso plato con el que triunfar en una comida informal.