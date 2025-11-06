Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani García comparte su sencilla receta en redes sociales @comodani_es

El sencillo truco de Dani García para lograr unas patatas fritas perfectas

El chef ha compartido la receta a través de sus redes sociales

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:06

Comenta

El carismático chef, que no necesita carta de presentación, se lanzó hace alrededor de un año a compartir sus recetas y trucos más accesibles a través de las redes sociales.

Su cuenta de Instagram @comodani_es acumula más de 30.000 seguidores interesados por sencillas de los más variado, desde carrilleras hasta croquetas, pasando por tortillas y tartas de queso.

Una de sus recetas estrella va a sacar de dudas a más de uno, dado que explica de forma sencilla cómo preparar las patatas fritas al punto perfecto, lo que denomina como su «auténtico vicio».

En primer lugar, desmiente el mito de la elección de la patata, ya que pone todo el peso en su corte, que no debe ser ni muy fino ni muy grueso. A continuación, se lavan en agua fría para se desprendan del almidón.

Una vez cumplido este paso, comienza la primera fritura suave hasta que la patata empiece a flotar, a una temperatura entre 140º y 150º para que no se dore, dado que eso lo alcanzaremos en la segunda fritura, a 180º-190º. En este punto habrán alcanzado una textura crujiente y un apetitoso tono dorado.

Finalmente, añadiremos un toque de sal.

Siguiendo estos sencillos pasos, lograremos un delicioso plato con el que triunfar en una comida informal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 83 años mientras visionaba una película en un sex shop
  2. 2 Un conocido influencer se recrea con Salamanca y desvela datos que muchos locales no conocen
  3. 3 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  4. 4 Deniegan a Joselito que pueda declarar que su jamón tiene «propiedades saludables»
  5. 5 Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
  6. 6 La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea
  7. 7 La Junta abre un expediente de infracción contra el vecino que derribó las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  8. 8 Lo paran mientras paseaba al perro y acaba en el banquillo por llevar coca, una báscula y 1.400 euros en metálico
  9. 9 Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
  10. 10 Malestar en Puente Ladrillo: «Si te quejas te llaman racista»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El sencillo truco de Dani García para lograr unas patatas fritas perfectas

El sencillo truco de Dani García para lograr unas patatas fritas perfectas