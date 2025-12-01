El original truco para aprovechar las sobras del marisco en Navidad Esta deliciosa receta se convertirá en tu plato estrella durante las fiestas

Con la llegada de la Navidad, llegan las grandes comilonas y los excesos gastronómicos, convertidos prácticamente en una costumbre de estas fechas.

Uno de los elementos más consumidos durante las celebraciones es el marisco en sus diferentes versiones, cuyo elevado precio complica que nos deshagamos de sus sobras. Ante este problema, varios expertos en la cocina han recomendado trucos con los que aprovechar hasta la última pieza que nos sobre.

A continuación, compartimos una excelente receta con la que dar salida al marisco restante que, por sus características, no conviene darle una segunda cocción: hojaldre de marisco.

Como ingredientes necesarios, necesitaremos: masa de hojaldre, preferiblemente rectangular; restos de marisco bien separados de las cáscaras; media cebolla; aceite de oliva virgen extra; y 50 gramos tanto de harina como de mantequilla.

En primer lugar, picaremos bien el marisco hasta convertirlo en una pasta que nos sirva para el relleno, y después, haremos lo mismo con la cebolla, que pocharemos a fuego suave durante unos seis minutos.

A continuación, haremos una bechamel que removeremos hasta que esté suficientemente espesa y añadiremos una pizca de sal. Incorporamos la cebolla y el marisco que hemos picado previamente, lo mezclamos y dejamos enfriar.

Mientras el horno se precaliente a 200º C, extendemos la masa de hojaldre sobre la bandeja, forrada con papel, y colocamos el relleno sin apurar demasiado los bordes. Para cerrarlo, podemos apretar los bordes y amasarlos hacia abajo para que la masa quede bien sellada.

Finalmente, pintamos la parte superior con huevo batido y pinchamos con un tenedor en distintas partes para evitar que estalle con el calor. Por último, horneamos la preparación durante media hora aproximada. Podemos calcular el tiempo en función del tono dorado que presente el hojaldre.

Una vez cumplidos estos sencillos pasos, lograrás un delicioso plato con el que triunfar estas Navidades aprovechando hasta la última pieza de marisco sobrante.