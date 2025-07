El sencillo truco con el que ahuyentar los mosquitos de manera natural

La Gaceta Salamanca Domingo, 6 de julio 2025, 12:13 Comenta Compartir

Por lo general, la llegada del buen tiempo viene acompañada de las molestas picaduras de mosquitos, que, junto a sus zumbidos, hacen que las noches de verano sean de lo más incómodas.

Si eres una de las tantas personas cuya sangre resulta tremendamente atractiva para estos insectos, te presentamos un sencillo truco con el que hacer frente a sus visitas de manera natural, sin la necesidad de recurrir a productos químicos.

Se trata de una opción altamente eficaz pero que no todo el mundo puede practicar: colocar un vaso con vinagre junto a la cama. Aunque para nosotros suponga un olor fuerte y, en ocasiones, desagradable, para los mosquitos es algo insoportable que los alejará inmediatamente. La explicación de su aversión por este producto reside en su aroma y acidez, que funcionan como un eficaz repelente casero.

Colocar el líquido en un vaso no es el único método, ya que, si en lugar de ahuyentarlos quieres acabar con ellos, puedes preparar una sencilla trampa casera de la que no podrán escapar. Únicamente tendrás que añadir vinagre de manzana a una botella y hacer un embudo de papel que colocarás en la boca de la botella.

Así, los insectos no podrán resistirse a entrar, atraídos por el dulzor de la fruta, encontrándose la sorpresa de que no podrán salir y quedarán atrapados. De esta manera te aseguras de que no volverán a molestarte.

Si el olor del vinagre te resulta insoportable pero optas por emplear remedios naturales, puedes elaborar un té de limón muy concentrado y esparcirlo por las partes de la casa donde suelen aparecer mosquitos.

