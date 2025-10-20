Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una tarta de limón. JESS CARTER EN YOUTUBE

La sencilla receta con la que hacer la deliciosa tarta que parecerá 'sacada' de la pastelería

Esta refrescante tarta elaborada a base de cítricos se abre paso en confiterías y restaurantes, dando un nuevo espacio a esta deliciosa fruta como ingrediente principal

La Gaceta

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:35

Si eres un amante del dulce y estás buscando una receta fresca, suave y aromática con la que innovar tu repertorio, a continuación te presentamos una sencilla receta con la que elaborar una deliciosa tarta de limón.

En primer lugar, seleccionaremos los ingredientes necesarios para su preparación en un molde de unos 20 centímetros: 250 g de harina, 170 g de huevos, 200 g de azúcar, 100 ml de zumo de limón, 120 ml de aceite de girasol, ralladura de limón (dos serán suficientes), un sobre de levadura y una pizca de sal. Además, emplearemos mantequilla y azúcar glas para engrasar y decorar la tarta.

Para comenzar, batiremos el azúcar y los huevos hasta lograr una mezcla espumosa, sobre la que verteremos la pizca de sal, el aceite, la ralladura de los limones y el zumo exprimido.

En paralelo, mezclaremos los elementos secos en un bol. Tamizaremos la harina con la levadura y cucharada a cucharada, las iremos vertiendo a la masa.

En un molde de unos 20 cm, bordearemos con mantequilla los bordes y, a continuación, derramamos la mezcla sobre él. Lo horneamos a 170º durante 50 minutos en un horno precalentado previamente.

Por último, la dejaremos templar antes de desmoldar. Una vez hecho este paso, esperaremos a que se enfríe por completo antes de espolvorearla con azúcar glas para dar una apariencia más apetecible a su presentación final.

