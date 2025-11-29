Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de ambos en la decisión final. FIRST DATES

El salmantino que buscó conquistar a su cita con un trozo de carne en First Dates: «¿Qué haces luego con ellos?»

Carlos, vecino de Villares, no consiguió un tercer encuentro con una zamorana

La Gaceta

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:01

Salamanca volvió a estar representada en la pequeña pantalla este sábado en la emisión de First Dates con la presencia de Carlos, un joven mecánico vecino de Villares que, ni corto ni perezoso obsequió a su cita -una zamorana- con un trozo de carne.

La cita no llegó a buen puerto, ya que Álex, la profesora de 25 años declinó un segundo encuentro. «Me gustan los chicos sensibles, pero… ¿qué haces con ellos luegos? A la freidora», afirmaba ella en la decisión final tras reconocer Carlos que le hubiera encantado volverla a ver.

Ambos, a pesar de las diferencias mostraron cierto feeling e incluso compartían pasado, ya que ambos habían tenido dos parejas. A pesar de la distancia, Carlos reconoció ser de muchos sitios pero, por encima de todo, Salamanca. Además, también se definió como una persona a la que le encanta vivir en el pueblo por la paz y le gustan las chicas decididas, educadas e independientes.

A pesar de que Álex estaba hecha casi a medida para él, en esta ocasión el amor no triunfó. A ella no le dejó huella, pero sí a los espectadores tras sorprender con la carne.

