Qué hacer para no recibir llamadas comerciales

Pocos son los afortunados en nuestro país que no ha recibido una llamada comercial a horas muy inoportunas del día. Estos requirimientos telefónicos con ofertas y promociones de productos de marcas son para muchso una gran molestia y están haros de que les incomoden con estas llamadas. Si es tu caso, la Lista Robinson puede ser la solución y con solo apuntarte a ella, tu teléfono dejará de recibir llamadas de comerciales.

La Lista Robinson es un servicio gratuito de exclusión publicitaria al que puede acceder cualquier ciudadano desde su página web para “evitar recibir publicidad de entidades o empresas a las que no hayas dado consentimiento expreso para ello”. Al igual que las personas (si eres menor necesitarás la aprobación de tus padres) las empresas también puede acceder a este servicio aunque en ese caso no será gratuitamente y deberán pagar unas tarifas.

Para apuntarte, hay que acceder a la web www.listarobinson.es y pulsar en “APÚNTATE EN LA LISTA” y seguir las instrucciones. Rellenaremos un formulario con nuestros datos personales (nombre completo, dirección, DNI, email...) para posteriormente recibir un email para verificar la acción. Tras esto, podrás introducir los canales por los que no quieres recibir publicidad. Esto significa que la herramienta no solo sirve para las llamadas, sino que también puedes elegir que no llegue publicidad a través de SMS o email.

Gracias a esta inscripción solo podrás recibir publicidad de aquello que hayas consentido, aunque el efecto no será inmediato, ya que no afecta a las campañas que ya están en marcha en el momento en el que te das de alta en la Lista Robinson. El proceso puede tardar hasta dos meses, aunque, en la mayoría de los casos, funciona en 30 días.

Por ley, concretamente la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en su artículo 23.4, se obliga a las empresas a consultar la Lista Robinson antes de realizar campañas publicitarias.