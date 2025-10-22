El picante y exótico ingrediente que debes añadir a tus platos si quieres evitar los resfriados en otoño Su sabor cálido permite incorporarlo de maneras creativas que sorprenden al paladar

Con la llegada del otoño y los primeros días de frío, los platos de cuchara, las cremas y las bebidas calientes se convierten en protagonistas de nuestra mesa. Sin embargo, hay un ingrediente que reconforta más que todas estas 'rutinas'. Esste alimento, que no solo aporta un sabor cálido y picante a comidas y bebidas, también refuerza nuestras defensas, ayudando a prevenir resfriados y malestares típicos de la temporada.

Aunque las frutas cítricas como la naranja, la mandarina o el limón siguen siendo un clásico para estimular el sistema inmunológico, el jengibre destaca por su potente acción antiinflamatoria natural, capaz de aliviar molestias digestivas, musculares y articulares. Su aroma y sabor únicos —terroso, cítrico, especiado y ligeramente dulce— lo hacen muy versátil en la cocina. Y es que tomar jenjibre resulta imprescindible en épocas de frío por la forma que tiene de reforzar el sistema inmunológico, por su efecto antiinflamatorio y por cómo contribuye a la digestión y evita las molestias estomacales.

Cómo elegirlo y conservarlo

Para aprovechar al máximo sus beneficios, hay que elegir raíces firmes, con piel lisa y sin arrugas. Y es que una raíz fresca se conserva en el frigorífico, envuelta en papel film durante unas tres semanas. También puede congelarse rallado o en rodajas, o almacenarse seco o en polvo, aunque su aroma y sabor pierden algo de intensidad con el tiempo.

¿Dónde podemos incorporarlo?

Incorporar el jengibre en la dieta diaria este otoño no solo aporta sabor y calidez a los platos, sino que también actúa como un verdadero escudo natural contra los resfriados. Un pequeño trozo de raíz, en sopas, infusiones, postres o zumos, puede marcar la diferencia para mantener el cuerpo fuerte y protegido frente al frío.

Formas innovadoras de consumirlo

El jengibre no solo se disfruta en sopas, cremas, infusiones o repostería. Su sabor cálido y picante permite incorporarlo de maneras creativas que sorprenden al paladar y potencian sus beneficios como sucede, por ejemplo, con lo smoothies energéticos. A la hora de hacer uno de estos, se ha de mezclar el jengibre fresco con frutas como el plátano, la manzana o el mango y verduras como la espinaca o la zanahoria.

Además, también puede añadirse en salsas y aderezos, rallado en vinagretas, salsas para carnes o pescados o mezclado con yogur para un toque especiado y aromático.

Por último, también puede ser un añadido en postres conmo las compotas, las mermeladas o los mousses, aportando un aroma único y reconfortante.