Olvídate de la patata y la cebolla: estos son los ingredientes para potenciar el sabor de la crema de calabaza Seguir este truco hace todavía más ideal a este plato, elegido por muchos para combatir el frío

Las cremas son una opción ideal para combatir el frío del invierno. Con el regreso de las bajas temperaturas y, por ende, de las lluvias intensas, el viento helado e incluso la nieve, cada vez son más las personas que planifican su menú semanal pensando en platos que reconforten tanto el estómago como el paladar. Y es que, en esta época, no hay nada como una comida caliente.

Además, con la llegada de Halloween, la calabaza se convierte en protagonista. De hecho, ya no solo es la estrella de las calabazas talladas y decoraciones temáticas: también brilla en la cocina. Por eso, preparar una crema de calabaza es una buena opción de aprovechar este ingrediente versátil, nutritivo y lleno de sabor, que simboliza esta época del año y añade un toque festivo a cualquier mesa.

Caracterizada por ser rica en nutrientes y fácil de elaborar, la crema de calabaza se convierte en un recurso perfecto para solucionar tanto comidas como cenas. Su textura suave y su sabor naturalmente dulce la hacen ideal para combinar con diferentes ingredientes que potencien su sabor sin complicaciones.

Pero este plato todavía puede ser mucho más sabroso si incorporamos los ingredientes estrella. Y no nos referimos a la patata o al puerro, habituales en muchos otros potajes o platos calientes, sino a aquellos que realmente marcan la diferencia. En este caso, la combinación de naranja y cúrcuma le aporta un toque cítrico y aromático, además de un sutil matiz de color y un valor añadido para la salud. El puerro, en lugar de la clásica cebolla, aporta suavidad y profundidad al sabor, complementando perfectamente la dulzura de la calabaza.

Por último, hay que mencionar que, para lograr una crema realmente deliciosa, hay que cuidar la preparación de la calabaza: debe estar pelada, cortada y, si es posible, envasada al vacío para conservar su frescura y textura. Este pequeño detalle facilita, sin duda, la cocción y garantiza que cada cucharada tenga la consistencia perfecta.