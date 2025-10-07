La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet Esta normativa afecta a los vehículos que circulen por autopistas y autovías

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha creado una nueva señal que, si ignoras, puede salirte bastante caro. Con el objetivo de recordar a los conductores la importancia de mantener la distancia de seguridad en las autopistas y en las autovías, 'saltártela' puede suponerte 200 euros de multa y cuatro puntos del carnet.

La señal S991f, que incluye una representación gráfica que muestra un coche, una bicicleta y un camión, acompañados de un símbolo que indica la separación mínima exigida, puede ir acompañada de subcarteles que informan sobre la longitud del tramo vigilado o la distancia específica requerida, ofreciendo una guía clara para los conductores.

➡️ La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional. #NuevasSeñales pic.twitter.com/VUeqMKkqdg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 27, 2025

La medida se ampara en el artículo 54 del Reglamento General de Circulación, que establece que todo conductor debe mantener una distancia suficiente para detener su vehículo sin colisionar en caso de frenada brusca. En el caso de los vehículos de más de 3.500 kilos o de más de 10 metros de longitud, se establece que, fuera de las ciudades, deben guardar al menos 50 metros de separación, salvo cuando el tráfico sea denso o cuando esté prohibido adelantar.

Esta norma se refuerza en los túneles, donde se aplican disposiciones específicas recogidas en el artículo 95, garantizando así una mayor seguridad en situaciones de circulación más complejas.