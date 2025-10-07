Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la señal. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT)

La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet

Esta normativa afecta a los vehículos que circulen por autopistas y autovías

La Gaceta

Martes, 7 de octubre 2025, 18:22

Comenta

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha creado una nueva señal que, si ignoras, puede salirte bastante caro. Con el objetivo de recordar a los conductores la importancia de mantener la distancia de seguridad en las autopistas y en las autovías, 'saltártela' puede suponerte 200 euros de multa y cuatro puntos del carnet.

La señal S991f, que incluye una representación gráfica que muestra un coche, una bicicleta y un camión, acompañados de un símbolo que indica la separación mínima exigida, puede ir acompañada de subcarteles que informan sobre la longitud del tramo vigilado o la distancia específica requerida, ofreciendo una guía clara para los conductores.

La medida se ampara en el artículo 54 del Reglamento General de Circulación, que establece que todo conductor debe mantener una distancia suficiente para detener su vehículo sin colisionar en caso de frenada brusca. En el caso de los vehículos de más de 3.500 kilos o de más de 10 metros de longitud, se establece que, fuera de las ciudades, deben guardar al menos 50 metros de separación, salvo cuando el tráfico sea denso o cuando esté prohibido adelantar.

Esta norma se refuerza en los túneles, donde se aplican disposiciones específicas recogidas en el artículo 95, garantizando así una mayor seguridad en situaciones de circulación más complejas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  2. 2 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  3. 3 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  4. 4 Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»
  5. 5 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  6. 6 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»
  7. 7 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  8. 8 Una discusión durante la partida desencadenó la agresión a tiros a una pareja en la calle Moriscos
  9. 9 900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio
  10. 10 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet

La nueva señal de la DGT que puede costarte 200 euros y cuatro puntos del carnet