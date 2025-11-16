La nueva moda entre los famosos: clonar a sus mascotas fallecidas Se trata de un negocio emergente que ya tiene presencia en España

A principios de los años 90, Ian Wilmut y Keith Campbell lograron marcar un antes y un después en la historia de la ciencia al conseguir clonar un mamífero a través de la extracción y posterior inyección de células extraídas de una ubre. El experimento dio como resultado a la famosa oveja Dolly, nacida el 5 de julio de 1996.

Lejos de ser un hecho asilado, treinta años después del primer éxito, la clonación de animales se ha convertido en un procedimiento posible al que personajes famosos y de alto nivel adquisitivo recurren con el fin de mantener la genética de sus mascotas.

El jugador de fútbol americano, Tom Brady, ha sido el último en sumarse a esta corriente al clonar a la fallecida Lua, que falleció en 2023. Para hacerlo, el deportista recurrió a la empresa Colossal Biosciences, de la que es accionista, para dar vida a Junie, un pitbull que, en palabras del deportista «tiene la misma mirada de su antecesora».

Brady ha seguido los pasos de Barbra Streisand, cuya adorada mascota Samantha falleció en 2017. Antes de hacerlo, la actriz abonó 100.000 euros a la empresa que ha hecho posible la llegada de Miss Violet y Miss Scarlet, dos clones idénticos a su madre.

Uno de los casos más mediáticos es el del presidente de Argentina, Javier Milei, quien al ser incapaz de despedirse de perro Conan, decidió clonarlo para dar vida a cuatro mastines exactamente iguales a los que se dirige como «mis hijitos de cuatro patas». Murray, Milton, Robert y Lucas llevan los nombres de los economistas más admirados por el político.

Aunque no ha trascendido si alguna personalidad de nuestro país ha tomado la decisión de clonar sus mascotas, en España es totalmente legal, ya que la normativa europea permite la clonación de cualquier animal que no esté destinado al consumo humano.

Este negocio, cada vez más desarrollado en países como China o Estados Unidos, está aumentando su presencia en España, con un centro pionero en Marbella cuyos precios oscilan entre 50.000 y 75.000 euros en función del animal que se desee clonar.

Al conocerse estos casos, las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, hay quienes entienden el amor que se puede sentir por una mascota y pretender, por ello, que sea eterna, pero este negocio también encuentra numerosos detractores que aseguran como, a pesar de la pena que da despedirlos, la clonación desafía la ética y la dignidad del animal.

