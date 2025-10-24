Ni nata, ni mantequilla: el ingrediente italiano que no puede faltar en tu puré de verduras este otoño Basta con añadirlo directamente a la olla sin necesidad de descongelarlo previamente

Con la llegada del otoño y los días más fríos, los platos calientes vuelven a ocupar un lugar central en nuestras mesas. Entre ellos, los purés de verduras, que destacan por ser nutritivos, ligeros y reconfortantes, aunque lograr que tengan un sabor intenso y una textura cremosa no siempre es fácil.

Muchos cocineros coinciden en que la clave está en combinar ingredientes. Y es que usar solo verduras muy acuosas, como el calabacín, hace que el puré sea ligero, incluso algo aguado. Por eso, para darle cuerpo, cremosidad y nutrientes, se recomienda añadir zanahoria, patata o legumbres cocidas como lentejas, garbanzos o guisantes.

Pero si el objetivo es ir más allá y lograr un puré verdaderamente sabroso, existe un truco que proviene de la tradición italiana: añadir un trozo de corteza de queso curado durante la cocción. Y es que bien sea parmesano, grana padano o cualquier corteza dura que tengamos a mano, aporta umami, el llamado quinto sabor que potencia el gusto natural de las verduras.

Para tener siempre a mano estas cortezas o restos de queso, muchos cocineros las guardan en el congelador. Basta con añadirlas directamente a la olla sin necesidad de descongelarlas previamente.