Los números que debes tener en cuenta para hacer la tortilla de patatas perfecta

No hay España sin tortilla de patata. Sin ningún lugar a las dudas, la tortilla de patata es uno de los platos más importantes de la gastronomía española ocupando un puesto muy alto junto a la paella y otras elaboraciones.

Hay que rebuscar mucho y durante mucho tiempo para encontrar bien a alguien que no haya comido alguna vez en su vida tortilla de patata o no le guste o bien algún establecimiento de comidas que no ofrezca tortilla entre su gama de productos o la haya ofrecido alguna vez.

La tortilla, no obstante, por muy extendida que esté su receta no significa que todo el mundo la sepa hacer correctamente. Más allá del debate de si es mejor con o sin cebolla... en este artículo te dejamos una combinación de números ideada por el mismísimo Karlos Arguiñano que posibilitará que tus tortillas de patatas queden lo mejor posible.

Para el chef vasco lo más importante es que haya un equilibrio perfecto entre los tres ingredientes de la tortilla: huevos, patatas y la cebolla, porque sí, a Karlos Arguiñano le gusta la tortilla de patata con cebolla, aunque también con pimiento verde pero nos quedaremos solo con los ingredientes tradicionales.

Arguiñano dice que lo ideal para la tortilla perfecta tenga: seis huevos, tres patatas y una cebolla. Así conseguiremos una buena cantidad de huevo, de patatas y de cebolla sin que esta tape con su sabor a lo demás.