Los nueve electrodomésticos que más consumen incluso estando apagados

Es habitual que dejemos algunos de nuestros electrodomésticos enchufados, incluso cuando realizamos salidas de varios días de nuestro domicilio. Estos continúan consumiendo energía incluso estando apagados o en “stand by”, lo cual repercute en nuestros bolsillos a final de mes, más concretamente hasta unos 5 euros según diferentes estudios.

Este fenómeno es conocido como “consumo fantasma” y se ha incrementado en los últimos años con el crecimiento del uso de aparatos electrónicos. Algunos de esos electrodomésticos que hacen crecer el precio de la factura de la luz son los siguientes.

La televisión es el dispositivo principal que, por lo general, más suele consumir estando enchufados, incluso en “stand by”. Su consumo ronda entre los 30 y los 60 kilovatios hora, dependiendo del modelo o resolución de la pantalla.

El ordenador también entraría dentro de los dispositivos de alto consumo. Con la extensión del teletrabajo y la estandarización de las plataformas digitales, su uso ha aumentado en múltiples niveles. Por eso, si no es estrictamente necesario, es recomendable el uso de ordenadores portátiles para que no consuma energía si no se están utilizando.

Si en casa el ámbito de la cocina es habitual, es interesante conocer que el horno ocupa un alto puesto en la lista de electrodomésticos que más consumen, sobre todo si ya tiene unos cuantos años, en el que dicho consumo puede llegar a duplicarse.

Aunque la nevera es de esos dispositivos que necesitan energía constante para hacer su función, en este caso, conservar los alimentos, si vamos a pasar un largo periodo de tiempo fuera de casa, lo más adecuado sería vaciarla y desenchufarla para reducir el consumo energético.

De vuelta a la cocina, los microondas son de esos electrodomésticos que, aunque los utilicemos en momentos muy concretos del día, lo mantenemos enchufados todo el día. Su consumo puede sobrepasar los 30 kWh.

Algunos otros electrodomésticos que solo usamos en momentos definidos son la lavadora, la secadora o el lavavajillas, que, aunque es cierto que normalmente los cables suelen encontrarse en la parte trasera del dispositivo y puede resultar un engorro adherirlo y retirarlo de la corriente eléctrica cada que lo usemos o dejemos de hacerlo, si seria recomendable hacerlo si vamos a estar fuera de casa unos días.

Por último, pero no menos importante, es el cargador del dispositivo móvil. Aunque su única función es recargar la batería del mismo cuando está a niveles bajos, algunos usuarios tienen a dejarlos enchufados a la corriente. Con el simple acto de desconectarlos una vez cumplida su función, podemos ahorrarnos una subida del precio en la factura.