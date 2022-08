Las ventajas e inconvenientes de los aspiradores con y sin cable

Entre los aspiradores, los tipos más comunes en los hogares y que casi todo el mundo tiene son: los aspiradores trineo, los más típicos que son comúnmente conocidos como aspiradores con cable, los aspiradores escoba, que no tienen cable sustituyéndolo por una batería y los robot aspiradores, que como su nombre indica son robots autónomos que funcionan como aspiradores.

Los de toda la vida se podría decir. Van enchufados a la corriente para funcionar y son los que más se han usado en todos los hogares.

Ventajas

- Prestaciones mejores. Al estar conectados directamente a la luz nos dan una potencia de succión mucho mayor, lo que hace que sean ideales para cualquier tipo de superficie.

- Capacidad del depósito o la bolsa suele ser mayor.

- Más baratos. Los precios suelen ser la mitad de los aspiradores con batería, ya que estas suelen tener un precio elevado.

Inconvenientes

- Se necesita un enchufe relativamente cerca para que funcionen. Aunque el cable suele ser largo, habrá que cambiarlo de toma cada vez que nos queramos mover.

- Sin electricidad no hay aspiradores. Evidentemente si la zona que quieres limpiar no cuenta con enchufe, no se podrán utilizar.

- El manejo es peor. Pesan más, hay que desenrollar y enrollar el cable, son más difíciles de transportar...