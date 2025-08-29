Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de Juan Dávila durante el show. INSTAGRAM

Los jugadores del Salamanca UDS, blancos del 'troleo' de Juan Dávila: «¿Jugáis juntos los fútbol y baloncesto?»

Al show acudieron el lateral Yago, Parra, Jon Villanueva y el fisioterapeuta

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:58

Aún queda en el recuerdo la visita del conocido cómico, Juan Dávila, a Salamanca el pasado marzo, en el que varios rostros conocidos acudieron a ver el 'show' entre los que se encontraban varios jugadores del Zamora y del Salamanca UDS.

Estos últimos fueron el flanco del 'troleo' del humorista que aprovechó la participación de Yago Rodríguez, Jon Villanueva, Parra y el fisioterapeuta entre otros, para tratar el tema automovilístico.

Uno de los grandes momentos fue cuando se aproximaron Parra y Jon Villanueva. La gran estatura del meta vasco sorprendió al humorista. «¿Jugáis juntos los fútbol y baloncesto?», admitió entre risas.

El madrileño fue preguntando uno por uno sus coche. «Yo tengo un DS3, el que me compró mi madre», afirmaba el lateral vigués Yago, que ha retornado de su cesión al Valladolid Promesas. A su vez, Cristeto, señaló que su turismo «se lo había comprado su padre».

«Tú un descapotable por lo menos», indicó Dávila al cancerbero vasco. «Heredado de mi padre», replicó. En la penúltima pregunta el turno fue para Parra. «¿Y tú, chiquitín?, ¿el coche es comprado?, ¿que no está pagado todavía?. »No«, confesó el lateral.

El público estalló cuando el fisioterapeuta del club afirmó ir «en patinete». Tras el vídeo, jugadores como Yago reaccionaron a la publicación. «Qué grande eres», escribió en su post.

