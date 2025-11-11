Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jorge Rey, en su último vídeo. YOUTUBE: Jorge Rey

Jorge Rey avisa del extraño tiempo que vaticinan sus cabañuelas para esta semana: de la nieve al calor africano

El meteorólogo explica que sus vaticinios hablan de que el invierno se instalará en España, pero que viviremos un veranillo de San Martín

La Gaceta

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:26

Se avecinan cambios en el tiempo. Así lo preciden las cabañuelas de Jorge Rey. El joven meteorólogo, que saltó a la fama por su vaticinio de la llegada de Filomena, ha asegurado en su canal de Youtube que «los modelos empiezan a decir con seguridad que habrá una formación de borrascas que en la segunda quincena de noviembre afectaran con la llegada de vientos de norte».

De esta forma, Jorge Rey asegura que eso «puede hacer que la nieve se vea ya en cotas medias» y que «el invierno empiece a introducirse en España».

«Pero las cabañuelas hablan también del veranillo de San Martín y de vientos africanos que traigan buen tiempo para los días 14 y 15. Y eso es lo que va a pasar. Pero esa misma borrasca puede traer lluvias. Irá adentrándose con precipitaciones en el oeste, algunas fuertes en Galicia, pero sin profundizar mucho en España. Eso será los días 15 y 16, cuando podremos hablar de una DANA con fuertes tormentas en el Levante», asegura en su vídeo.

Para cerrar, el burgalés afirma que a nivel general «las temperaturas serán agradables esta semana».

