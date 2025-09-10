Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de los leones devorando al cuidador del zoo. OXYGEN_TOTZ

Fallece un cuidador de un zoo de Tailandia devorado por varios leones

Fue atacado por la espalda cuando iba a darles al comida

La Gaceta

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:08

Un cuidador de un zoo de Tailandia ha fallecido este miércoles tras ser devorado por varios leones cuando accedía al espacio para darles de comer. Los felinos le atacaron por su espalda y el trabajador no pudo huir del ataque.

Según el director del departamento de Parques Nacionales y Fauna Silvestre de Tailandia, el empleado fallecido era la persona encargada de alimentar a los leones habitualmente. El incidente ha causado una enorme conmoción al país asiático, máxime con la difusión en las diferentes cuentas que se han hecho eco en las redes sociales.

