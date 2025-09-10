Fallece un cuidador de un zoo de Tailandia devorado por varios leones Fue atacado por la espalda cuando iba a darles al comida

La Gaceta Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:08 Comenta Compartir

Un cuidador de un zoo de Tailandia ha fallecido este miércoles tras ser devorado por varios leones cuando accedía al espacio para darles de comer. Los felinos le atacaron por su espalda y el trabajador no pudo huir del ataque.

Según el director del departamento de Parques Nacionales y Fauna Silvestre de Tailandia, el empleado fallecido era la persona encargada de alimentar a los leones habitualmente. El incidente ha causado una enorme conmoción al país asiático, máxime con la difusión en las diferentes cuentas que se han hecho eco en las redes sociales.

Temas

Animales

Tailandia