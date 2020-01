El sorprendente poder del vinagre en la limpieza de la casa

No existe una cocina en la que no esté presente. Ya sea para aliñar las ensaladas o usarlo para hace unos deliciosos boquerones. Pero el vinagre tiene otro uso muy interesante, el de la limpieza. Eso sí, para este fin no hace falta que compremos un vinagre de primera calidad. Con el más barato del supermercado, nos vale. Aunque los expertos no se ponen de acuerdo en su poder antibacteriano, lo cierto es que los resultados de usar el vinagre para limpiar determinados espacios de nuestro hogar son incuestionables. Si queremos realmente desinfectar no nos quedará más remedio que recurrir a la lejía o al amonicaco, pero si el objetivo es sacar brillo a los cristales, eliminar la suciedad poco profunda del microondas o quitar la cal de los grifos, tendremos un aliado bueno, bonito y barato. Eso sí, tendremos que soportar durante algunos minutos su desagradable olor. Pero eso es siempre un mal menor.