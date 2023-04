El outlet físico con devoluciones de Amazon a un euro del que todo el mundo habla

Hay dos outlets en las afueras de Madrid que están causado furor. Se trata de los tiendas denominadas Crazy Day Factory, en las que se venden productos de Amazon que han sido devueltos a unos precios absolutamente increíbles.

Por eso, los cazadores de chollos hacen colas cuatro y hasta cinco horas para entrar en ellas en determinados días en los que las ofertas resultan súper atractivas.

El primer local se inauguró en Leganés y ahora hay otro en Parla. Su sistema de ventas, importado directamente de Estados Unidos, no deja de sorprender. Cada viernes se rellenan las estanterías de productos y todos ellos se venden a 15 euros. El sábado, todo baja a 12 euros; el domingo se reduce a 10; el lunes los clientes encuentran todo a 8 euros; el martes lo que queda se pone a 5 euros; el miércoles ya solo cuestan 3 euros; y el jueves llega la locura porque todo se vende a 1 euro.

Ojo porque hay unas normas muy estrictas a la hora de comprar en estos establecimientos. No se puede correr ni tampoco dar empujones a otros clientes; cada cliente solo puede llevar un carrito; no se pueden abrir las cajas; no se hacen reembolsos ni tampoco cambios; y hay una política de devoluciones que es mejor consultar en la web de la tienda.

Hay auténticos especialistas en este tipo de compra hasta el punto de que luego intentan revender lo comprado en otras plataformas. Clientes que saben moverse como pez en el agua en un maremagnum de productos que no tienen ningún tipo de orden dentro del establecimiento. Eso sí, el chollo está asegurado.