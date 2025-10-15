El delicioso postre 'gourmet' fácil de hacer y con el que triunfar en otoño La castaña renace en la repostería en esta época del año como un ingrediente delicado y elegante

Con la llegada del otoño, las castañas vuelven a ocupar un lugar protagonista en la cocina, y este año lo hacen convertidas en el corazón de uno de los postres más celebrados de la temporada: la tarta de castañas. Ligera, cremosa y con un sabor que evoca los bosques húmedos y los días fríos, este pastel se ha consolidado como una opción gourmet tan sencilla de preparar que promete éxito incluso para los cocineros menos experimentados.

La tendencia ha vuelto con fuerza a los recetarios caseros y a las cartas de los restaurantes. Los chefs más reconocidos la presentan en versiones refinadas con chocolate o mermeladas artesanales, mientras que en los hogares se opta por preparaciones más simples, donde las castañas se mezclan con ingredientes cotidianos como queso crema, huevos y leche.

Para esta tarta se necesitan:

INGREDIENTES 400 g de castañas

400 ml de leche

150 g de azúcar

400 g de queso cremoso

Sal

5 huevos

El proceso comienza con un paso esencial: cocer las castañas peladas junto con leche y el azúcar a fuego lento unos diez minutos, hasta que se ablanden y absorban el aroma de los ingredientes.

Una vez listas, se trituran hasta obtener una crema lisa. A esta pasta se le añaden los huevos batidos y queso cremoso.

La masa resultante se vierte en un molde engrasado, de unos 10 cm de radio, y se hornea a unos 170 °C durante 45 minutos, hasta que el pastel adquiera un tono dorado y una textura firme, pero jugosa en su interior.

Cuando se enfría, basta espolvorear un poco de azúcar glas para darle el toque final, aunque muchos optan por cubrirla con una fina capa de chocolate fundido o una cucharada de mermelada de castañas.

Su éxito radica en la sencillez: pocos ingredientes, un resultado elegante y una textura que combina el dulzor suave de la castaña con la cremosidad del queso. Además, es una receta agradecida, que se conserva bien en el frigorífico y gana sabor con el paso de las horas.

El pastel de castañas no solo celebra los sabores de temporada, sino también la vuelta a una repostería más natural y reconfortante. En tiempos de prisas, representa un pequeño lujo al alcance de todos: el placer de hornear despacio, de disfrutar de lo casero y de dejar que la cocina se impregne del aroma cálido del otoño.

