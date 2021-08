Cómo afrontar la ‘depresión’ post-vacacional

El llamado síndrome post-vacacional, también conocido como estrés o depresión post-vacacional, es un concepto que se refiere a la ansiedad o presión emocional que debemos afrontar al readaptarnos a las tareas laborales después de un período vacacional. Este problema lo sufren muchas personas a la hora de reincorporarse a los puestos de trabajo después de las vacaciones, sobre todo las del verano.

Entre los expertos hay un gran debate de si este síndrome existe o solo es una excusa para justificar la pereza o la torpeza con la que entras a trabajar después de algunos días libres. Muchos creen que esto es un proceso normal que no puede considerarse una patología mientras que otros creen que se debería de tratar y poner más ojo a este problema.

Dejando a un lado a los expertos y sus debates, el síndrome post-vacacional puede llegar a ser un inconveniente muy molesto, y por eso te dejamos estos consejos para que lo afrontes mejor. Para empezar hay que saber si sufrimos o no de él y por eso hay que conocer los síntomas, que son los siguientes: alteración del sueño, falta de apetito, dolores y tensión muscular y cansancio generalizado. La duración suele estar entre 2 o 3 días, aunque es algo que varía mucho en cada persona.

El consejo principal para que no nos afecte esta ‘depresión’ post-vacacional es, si no es posible, volver poco a poco a los hábitos rutinarios antes de empezar de nuevo a trabajar. Entre estos hábitos se incluyen los de sueño (hay que volver a acostumbrarnos a despertarnos a ciertas horas), los alimentarios (nos solemos descontrolar durante las vacaciones), residir en nuestra vivienda habitual o no lanzarnos al cien por cien a la rutina y el trabajo y aunque acabemos de volver de tener tiempo libre, seguimos necesitando guardar ratos para nosotros. Si no te sirven estos consejos, es importante recordar que ese malestar es temporal y que no te machaques a ti mismo.