Baliza V-16: cómo saber si tu luz de emergencia, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, está homologada y conectada a la DGT Tal y como apunta la Dirección General de Tráfico, el cambio de los triángulos a la V-16 no es solo una cuestión de comodidad: se trata de salvar vidas

Una persona, colocando una baliza V-16 en su vehículo.

La Gaceta Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:18 Comenta Compartir

La seguridad vial sigue avanzando, y con ella, los dispositivos que protegen a los conductores en carretera. La baliza V-16 ha llegado para sustituir a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro, ofreciendo una solución más moderna, segura y conectada. Este pequeño dispositivo amarillo no solo advierte a otros conductores de un accidente o avería, sino que también transmite automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, facilitando una respuesta rápida y mejorando la seguridad en la vía.

¡Evoluciona tu seguridad en carretera! 💡



🚨 A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será el ÚNICO medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada.



ℹ️ Esto significa que desde esa fecha, será obligatorio que todos los conductores… pic.twitter.com/BGuoFzUVck — Guardia Civil (@guardiacivil) November 7, 2025

Qué es y cómo funciona

La baliza V-16 es un dispositivo de preseñalización de emergencias diseñado para indicar que un vehículo está inmovilizado o que su carga ha caído sobre la calzada. Sus características principales incluyen:

- Luz de alta intensidad en 360º, visible desde cualquier ángulo.

- Funcionamiento intermitente o continuo durante al menos 30 minutos.

- Batería o pila con una vida mínima de 18 meses, recargable o no según modelo.

- Chip GPS y tarjeta SIM no extraíble para la conectividad con la DGT.

- Garantía de conectividad mínima de 12 años sin cuotas adicionales. El dispositivo se activa en segundos y se coloca en una zona visible del vehículo, como el techo. Al encenderlo, además de emitir la señal luminosa, se conecta a la DGT 3.0 y transmite la ubicación en tiempo real, alertando a otros conductores y servicios de emergencia.

Cómo usarla de forma segura

En caso de avería o accidente, es importante seguir una serie de pasos para maximizar la seguridad:

- Detén el vehículo en un lugar seguro, preferiblemente en el arcén derecho.

- Enciende la baliza V-16 y colócala en el exterior del vehículo, en un lugar visible.

- Activa las luces de emergencia.

- Evalúa si es seguro salir del vehículo. Si no lo es, permanece dentro con el cinturón abrochado hasta que las condiciones lo permitan.

- Si puedes, abandona los carriles de circulación y dirígete al arcén o la salida más cercana. Gracias a su diseño, muchas operaciones se pueden realizar sin salir del vehículo, lo que reduce significativamente el riesgo de atropello en carreteras con tráfico.

Cómo comprobar si está homologada

No todas las balizas que se anuncian como conectadas cumplen con los estándares legales. Para asegurarte de que tu dispositivo funciona correctamente y es legal, debes revisar tres elementos clave:

1. Código de certificación

Cada baliza homologada lleva un código que debe comenzar con LCOE o IDIADA, seguido de una serie de números. Este código confirma que el aparato ha sido probado en laboratorio y cumple con los estándares legales de visibilidad, autonomía y conectividad.

2. Distintivo oficial

El distintivo debe estar grabado, impreso o adherido permanentemente a la carcasa de la baliza. Las pegatinas fáciles de retirar pueden indicar que el dispositivo no está homologado, y por tanto, no será válido según la normativa.

3. Conectividad con la DGT

Las balizas homologadas a partir de 2026 incluyen geolocalización y tecnología IoT, lo que permite que la ubicación del vehículo se registre automáticamente al activarse. En el embalaje debe indicarse claramente que el sistema transmite información a la plataforma DGT 3.0. Además, para mayor seguridad, siempre puedes consultar el listado oficial de modelos certificados en la página web de la DGT, lo que garantiza que tu baliza cumple todos los requisitos legales.

Los consejos de la Dirección General de Tráfico

- Llévala siempre a mano, preferiblemente en la guantera, para poder activarla rápidamente.

- Mantén la batería o pilas cargadas, revisando periódicamente su estado.

- Actívala correctamente, colocándola en un lugar visible sin tener que salir del vehículo si no es seguro.

- Comprueba su homologación y conectividad, asegurándote de que cumple con los estándares de la DGT.

Por qué es importante llevarla

El cambio de los triángulos a la V-16 no es solo una cuestión de comodidad: se trata de salvar vidas. Al ofrecer una señal luminosa potente, visibilidad en 360º y conexión en tiempo real con la DGT, la baliza reduce la exposición al riesgo de atropello y permite una gestión más rápida de accidentes y averías.

Con estas simples verificaciones y un uso responsable, tu baliza V-16 no solo cumplirá con la normativa, sino que podrá salvarte la vida y la de otros conductores.