Alfredo Duro sufre un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes Desde El Chiringuito han querido acordarse del tertuliano tras el percance

La Gaceta Lunes, 25 de agosto 2025, 20:26 Comenta Compartir

El polémico tertuliano de El Chiringuito, Alfredo Duro, ha sufrido un percance este lunes en el primer encierro San Sebastián de los Reyes tras ser arroyado por los mansos.

El incidente según señalan tuvo lugar en la calle Postas de la localidad madrileña en la que los propios mansos entraban por la curva. Vestido de blanco, el precursor del Halloween del Getafe-FC Barcelona tropezó y fue alcanzado por el animal. Por el momento se desconoce la gravedad.

➡️ El conocido tertuliano de El Chiringuito (@elchiringuitotv) , Alfredo Duro (@alfredoduro1), ha sufrido un percance en el primero encierro de San Sebastián de los Reyes a la altura de la calle Postas.



Los mansos le arroyaron entrando por la curva. Se desconoce la gravedad. pic.twitter.com/nHn2TprB0H — Andanada del 5 🐂🇪🇸 (@andanadadel5) August 25, 2025

Desde el programa de Josep Pedrerol se han querido acordar de Duro y, a través de X, le han dedicado un «¡Recupérate pronto, amigo!»