Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del percance del tertuliano. Andanadel5

Alfredo Duro sufre un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes

Desde El Chiringuito han querido acordarse del tertuliano tras el percance

La Gaceta

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:26

El polémico tertuliano de El Chiringuito, Alfredo Duro, ha sufrido un percance este lunes en el primer encierro San Sebastián de los Reyes tras ser arroyado por los mansos.

El incidente según señalan tuvo lugar en la calle Postas de la localidad madrileña en la que los propios mansos entraban por la curva. Vestido de blanco, el precursor del Halloween del Getafe-FC Barcelona tropezó y fue alcanzado por el animal. Por el momento se desconoce la gravedad.

Desde el programa de Josep Pedrerol se han querido acordar de Duro y, a través de X, le han dedicado un «¡Recupérate pronto, amigo!»

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  2. 2 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  3. 3 Hallan en Tejares el coche del grave atropello de Gran Vía, con la luna destrozada y junto a montones de paja
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Estos son los protagonistas de la corrida de toros de La Ancianita del 8 de septiembre
  6. 6 Fracaso del plan del Gobierno para reducir y eliminar los coches contaminantes de Salamanca
  7. 7 Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
  8. 8 De los bailes de gala y las verbenas a las fiestas punkis y la «marcha» en Salamanca
  9. 9 Diez cupones vendidos en El Rastro dejan un premio de 200.000 euros en Salamanca
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 24 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alfredo Duro sufre un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes

Alfredo Duro sufre un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes