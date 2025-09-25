Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Cocituber, conduce su furgoneta. INSTAGRAM

El alegato de 'Cocituber' a favor de la salud mental antes de visitar Salamanca: «Es un problema muy gordo»

El conocido influencer gastronómico relató su experiencia psiquiátrica con 18 años

La Gaceta

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:17

El conocido influencer gastrónomico, 'Cocituber', se encuentra en un reto viajando por toda España en su furgoneta. En uno de esos viajes ha querido lanzar un alegato en favor de la salud mental en nuestro país tras haber tenido que recurrir a ayuda psicológica.

«Yo con 18 años estuve ingresado en psiquiatría 10-12 días. Hace 20 años no se hablaba, era algo que no existía. Ahora mismo vas al médico te mandan los medicamentos de siempre y te mandan para casa», señala en el vídeo el abulense.

Por último, ha querido mandar un mensaje de ánimo. «Las depresiones se superan. Te puedes poner con un profesional y yo me he cogido una psicóloga para una vez a la semana. La única manera es normalizarlo y que las autoridades apoyen. El índice es superalto», destaca. Dentro de su ruta anunciada sus próximos destinos serán Salamanca, Madrid y posteriormente Tenerife.

