Abrir la puerta del coche de esta forma puede acarrearte una multa de más de 250 euros

Los cambios en las sanciones de la Dirección General de Tráfico que entraron en vigor el pasado mes de marzo han supuesto un aumento en la pérdida de puntos y en la cuantía económica de la mayoría de las infracciones. Sin duda, una de las más influyentes para los conductores ha sido la multa por sujetar el móvil mientras se conduce, que asciende hasta los 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.

Este no ha sido la única innovación, ya que no cerciorase previamente antes de abrir la puerta de un turismo, comprobando que esta acción no implica peligro o entorpecimiento para otros conductores o usuario, acarreará una sanción de 260 euros, aunque en este caso no está sancionada con la pérdida de puntos.

Este gesto, conocido como ‘abrir la puerta a la holandesa’, consiste en abrir la puerta del piloto con la mano derecha en lugar de con la izquierda para evitar que especialmente los ciclistas colisionen contra ella. Una costumbre que tiene un largo recorrido en Países Bajos, territorio de extensa tradición ciclista, y que consiste en abrir la puerta del vehículo con la mano derecha ya que obliga al conductor a mirar hacia atrás por si viene otro vehículo.

Por el momento, no será obligatorio tener que abrir el coche con la mano derecha pero sí que es recomendable según la DGT. En cualquier caso, el criterio sancionador tendrá que ver con el hecho de poner en peligro a otros usuarios y no con la mano con la que se abra la puerta del vehículo.

Esta sanción se une a la de abrir la puerta sin que el coche esté totalmente parado: ‘Se prohibe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa inmovilización y abrirlas o apearse de aquél sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se refiere a conductores de bicicletas’.