Conoce las novedades en la ley de tráfico: nuevas sanciones de 6 puntos

- Ahora, en carreteras convencionales, los conductores de turismos y motocicletas ya no podrán superar en 20km/h la velocidad máxima permitida para adelantar a otros vehículos.

- No usar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil o no hacerlo de forma adecuada, te hará perder 4 puntos (antes eran 3 puntos)

-Si conduces sujetando con la mano el teléfono móvil puedes perder 6 puntos (antes eran 3 puntos)

-Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes conlleva la pérdida de 6 puntos

-Para adelantar a una bicicleta o a un ciclomotor, deberás hacerlo ocupando completamente el carril contiguo en vías de 2 o más carriles por sentido. En vías de un solo carril, tendrás que mantener la separación mínima lateral de 1,5 metros o perderás 6 puntos.

- Está prohibido parar o estacionar tu vehículo en el carril bici o en vías ciclistas. Su incumplimiento se considera una infracción grave (200 euros).

- Llevar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos está prohibido, estén conectados o no. Hacerlo supone la pérdida de 3 puntos.

- Con independencia de las infracciones que se hubieran cometido, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años si no se cometen infracciones que conlleven la pérdida de puntos.

- Se podrán recuperar 2 puntos del carné con cursos de conducción segura y eficiente.

-Cuando te presentas a una prueba para la obtención o recuperación del permiso de conducir u otro trámite administrativo para conducir, no puedes utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados para copiar. Se considera infracción muy grave (500 euros de multa) colaborar o asistir a otra persona para este fin. En caso de hacerlo, el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso en el plazo de seis meses.

- Es obligatorio respetar las restricciones de circulación que responden a los protocolos activos ante episodios de contaminación y de Zonas de Baja Emisión (ZBE), si no, la multa será de 200 euros.