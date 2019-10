Una visita al vecino. Cinco lugares mágicos (y no tan conocidos) de Zamora

Siempre se suele decir que todos deberíamos conocer lo que tenemos más cerca. Aquello que está tiro de piedra. Eso no está reñido con viajar al otro lado del mundo y abrir la mente descubriendo nuevas culturas y países. Pero nunca tenemos que perder de vista que, más cerca de lo que parece, nos esperan las sorpresas más hermosas. Salamanca es un buen ejemplo de provincia con una variedad monumental, natural y cultural soberbia. Pero nuestros vecinos no le van a la zaga. Zamora, por ejemplo, es un destino ideal para realizar excursiones de un día. Su románico, espacios naturales como las Arribes (ellos hablan los denominan los Arribes), las Lagunas de Villafáfila o el Lago de Sanabria y localidades con encanto como Toro o Puebla de Sanabria. A esto hay que añadir una rica gastronomía que quita el sentido a cualquiera. Vamos a hacer un viaje por nuestra provincia vecina (y hermana) a rincones muy especiales, pero no tan conocidos por el gran público.