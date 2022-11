Setúbal, el destino ‘todo incluido’ de Portugal

No se dejen engañar por los tópicos ni por el concepto popular del ‘todo incluido’. No vamos a proponer un ‘resort’ al más puro estilo caribeño donde comer y beber ‘a esgancha’ mientras nos tostamos al sol en paradisiacas playas. Este ‘todo incluido’ es más apasionante. Más real. Porque no resulta fácil que un solo destino pueda ofrecer un abanico de opciones tan variado y que se adapte a los gustos de los viajeros más diversos. Así es Setúbal. Esta ciudad costera situada al sur de Lisboa suele permanecer en un discreto e injusto segundo plano. La sombra de la capital portuguesa es muy alargada y son pocos los que deciden cruzar los puentes que salvan el estuario del Tajo para profundizar en esta joya costera abrigada por un entorno de auténtico privilegio. Pero vayamos por partes.