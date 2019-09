¿Quién no ha cometido la ‘locura’ de salir una mañana de Salamanca rumbo a Aveiro o Gijón y regresar por la tarde? Lo reconozco, es una completa paliza. Seis horas de viaje en coche que cansan, y mucho. Pero el premio es muy suculento. Pasar una jornada en la playa y rematarla con una comida en un templo gastronómico. En Salamanca podemos cantar eso de “¡vaya, vaya!, aquí no hay playa”. Pero sin embargo tenemos la ‘suerte’ de poder pisarla sin necesidad de organizar unas vacaciones ‘como Dios manda’ o ni tan siquiera hacer una escapada de fin de semana. En un solo día está a nuestro alcance. Y no sólo para los que quieran ir en coche. Son muchos los viajes organizados en autobús que te dejan a primera hora de la mañana en Costa Nova o en la playa de San Lorenzo de Gijón y te devuelven a la ciudad del Tormes por la tarde. Más cómodo, imposible. Por eso vamos a hacer un repaso de las playas más cercanas a Salamanca. Para que cuando los termómetros se disparen hasta los 40 grados en julio, no haya excusa para no refrescarse en las frescas aguas del Atlántico o del Cantábrico.