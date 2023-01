Consigue más reservas en tu hotel con Channel Manager

España es conocida por ser uno de los destinos preferidos de Europa. El buen clima y la gastronomía tan variada son dos de sus principales atractivos. Sólo el año pasado, hasta noviembre de 2022, se contabilizó un total de 67,44 millones de extranjeros que visitaron nuestro país en calidad de turistas. Sin embargo, no todos los hoteles se benefician por igual. Hay varios factores que pueden contribuir a que un alojamiento gane más que otro en la temporada alta: la situación geográfica, los servicios que proporciona al cliente, la calidad de la atención que dispensa, el precio o -uno de los más importantes- la visibilidad que tiene dicho establecimiento en Internet juegan un papel decisivo.

En una sociedad tan mediatizada como la actual, tener página web propia es casi imprescindible si se quiere dar a conocer el alojamiento. No obstante, aunque se disponga de un sitio web personalizado, no siempre se llega a todo el público que potencialmente podría escoger el hotel en cuestión y destacarlo así de la competencia. Un paso importante es promocionar el complejo turístico en plataformas online creadas específicamente para poner en contacto a viajeros con alojamientos que cubran sus requisitos. Booking, Expedia y Airbnb son unos pocos ejemplos de las páginas web donde los turistas esperan encontrar el hotel que mejor se ajuste a sus necesidades.

Ahora bien, ¿cómo conseguir con un mínimo de esfuerzo ganar esa visibilidad en todas estas plataformas online? Aquí es donde entra channel manager para hoteles, una herramienta tecnológica creada con el fin de facilitar a los hoteles la gestión de su promoción en las principales webs de alojamiento para turistas. De este modo, el Channel Manager permite poner en alquiler las habitaciones de un hotel en las plataformas que puedan favorecer al establecimiento. Además, actualiza de forma automática y en tiempo real la disponibilidad de cada habitación, así como las reservas que los clientes han hecho.

No obstante, aunque todos los channel manager para hoteles suelen incluir las prestaciones básicas, algunos cuentan con funcionalidades adicionales que se integran en un diseño intuitivo y fácilmente manejable por usuarios inexpertos. A continuación, está toda la información que permite conocer más en profundidad a estos softwares y a sus ventajas.

¿Qué es el Channel Manager de SiteMinder?

Esta empresa cuenta con un software hotelero que permite publicitar el alojamiento en más de 450 canales de alojamiento para turistas. Según las últimas estdísticas emitidas por la compañía responsable del Channel Manager, la implementación de este programa incrementa hasta en un 40% el número de reservas.

Características generales

● Desde un solo espacio virtual se pueden gestionar las reservas y los pagos.

● Las modificaciones que el gerente del hotel (o el responsable pertinente) realice sobre los precios se actualizan instantáneamente en las plataformas pertinentes.

● Ofrece una versión de prueba gratuita.

● Dispone de más de 100 aplicaciones adicionales que integran funcionalidades complementarias a las ofrecidas por el programa en sí mismo.

● Al año, la media de ingresos de los hoteles que hacen uso de Channel Manager se sitúa en los 30.000 millones al año.

¿En qué consiste el overbooking?

Este término inglés significa “exceso de reservas”. Puede traducirse más o menos así, como un número de reservas que sobrepasa el límite. ¿Cómo es esto posible? Este fenómeno es muy frecuente en el mundo de los viajes. Los dos sectores en los que más se da son: las aerolíneas y los alojamientos turísticos (especialmente cuando estos son hoteles). Es una práctica legal, por la que los hoteles (que es el caso que interesa en este artículo), ofrecen más habitaciones en alquiler de las que realmente disponen. El motivo de que se haga esto -y esté reconocido por la ley- reside en las cancelaciones. Es muy habitual que un cierto número de viajeros cancele su estancia, bien sea porque suprime el viaje por completo o porque prefiere optar por un alojamiento distinto al inicial. En cualquier caso, el hotel pierde dinero. Así pues, a fin de evitarlo, muchos establecimientos ofrecen en alquiler más habitaciones de las que tienen, de modo que se aseguran de tener clientes siempre en la reserva, por si fueran necesarios en caso de que fallaran los que estaban primeramente previstos. Evidentemente, si los viajeros iniciales no cancelan su estancia, el hotel ha de devolver el importe cobrado (en algunas ocasiones con su compensación correspondiente) al cliente que tenía en la retaguardia.

Para que no sea necesario recurrir al overbooking, circunstancia muy poco beneficiosa para el turista que viaja, Channel Manager actualiza en tiempo real estas cancelaciones. Además, permite que el hotel se cubra las espaldas gracias a las reservas, que pueden configurarse como obligatorias, precisamente para minimizar las pérdidas de dinero en caso de cancelaciones (puesto que el dinero de la reserva puede configurarse para no ser devuelto tras cierto plazo). Por otro lado, la visibilidad que el hotel adquiere es especialmente beneficiosa en este caso, porque siempre habrá muchos clientes potenciales -si no, en una página web, en la otra-.