Cámaras de televisión en la plaza de Las Ventas de Madrid. J.LORENZO

La vuelta de Morante a Las Ventas y otro festejo taurino más este fin de semana por televisión

Los canales autonómicos de Telemadrid, Á Punt y Castilla La Mancha Media estarán en directo este domingo desde la plaza de Madrid en el cartelazo del día de la Hispanidad con el gran aliciente del diestro cigarrero ·

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Todo el mundo taurino mirando a Madrid y a su plaza de Las Ventas en el festejo del día de la Hispanidad que ese domingo, 12 de octubre, anuncia la vuelta de Morante de la Puebla a la primera plaza del mundo tras el histórico paso por la feria de San Isidro la pasada primavera en la que no solo dejó faenas memorables sino que abrió la primera puerta grande de su vida, con casi tres décadas de alternativa. Morante de la Puebla encabeza el cartel de la corrida de toros que se celebrará este domingo (18:00 horas) en la plaza de Las Ventas, donde hará el paseíllo junto a Fernando Robleño, en la tarde en la que se retira de los ruedos; y el joven abulense Sergio Rodríguez, que confirmará su alternativa en el coso de la calle Alcalá, como merecido premio después de proclamarse triunfador de la Copa Chenel. Los tres se enfrentarán a un encierro de la ganadería salmantina de Garcigrande en un festejo que se podrá ver en directo a través de tres canales autonómicos: Telemadrid (web), Á Punt y Castilla La Mancha Media.

Pero no será este el único espectáculo de este fin de semana por televisión. También mañana domingo, 12 de octubre, aunque media hora antes, desde Jaén, Canal Sur televisará en directo la corrida de toros de la feria de San Lucas, en una de las últimas funciones de relevancia de la temporada.

Los dos carteles que se podrán ver este domingo a través de la pequeña pantalla son los siguientes, en este horario y por estos canales de televisión:

Domingo, 12 de octubre de 2025. Desde la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Corrida de Toros del Día de la Hispanidad. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Fernando Robleño y Sergio Rodríguez. A las 18:00 horas por Telemadrid (web), Á Punt (televisón autonómica de la Comunidad Valenciana) y Castilla La Mancha Media.

Domingo, 12 de Octubre de 2025. Desde Jaén, la feria de San Lucas. Toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Garcigrande para un sustituto de Manuel Escribano, Alejandro Talavante y Borja Jiménez. A las 17:30 horas por Canal Sur Televisión Toros.

