Ventura se pone al mando

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Durante el reinado de Pablo Hermoso de Mendoza se cerraron injustamente las puertas a Diego Ventura en La Glorieta. Esa hegemonía abarcó la época del lanzamiento, la explosión, la revolución y la irremediable decadencia del caballero navarro, que pasó a la historia del rejoneo aunque le costara medir y calibrar su despedida: entre 1998 y 2024 sólo falló en la Feria de Salamanca en dos ediciones (2006 y 2021). Y en todo ese tiempo únicamente apareció anunciado en los carteles de manera contundente y triunfal Diego Ventura en tres abonos: cuatro orejas con petición de rabo de un toro de Passanha, llamado Maduro, en 2013; dos orejas en 2014; y cuatro en la pasada Feria, de los toros Veleto y Aldeanito, de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez. En ninguna de esas actuaciones coincidieron en la misma función Pablo Hermoso de Mendoza y Ventura. La dictadura del caballero navarro en la plaza, regentada entonces por sus apoderados, se las ingenió para dar cabida en esas dos ediciones poniéndolo en corridas de toros mixtas, y fuera del festejo de rejones en el que sí se dio acceso al rejoneador de La Puebla del Río.

Ahora es Diego Ventura quien manda en el cartel de rejones —y también en el rejoneo del momento—, como impone a un torero por delante en sus carteles. Hoy abre la terna Rui Fernandes, veteranísimo rejoneador portugués que no compite con nadie ni molesta tampoco en los carteles. La completaba Guillermo Hermoso de Mendoza, que cogió la vereda de su padre en esta plaza, en la que le allanó el camino como en todo su privilegiado lanzamiento, pero tampoco era rival para Ventura, aunque anoche anunció a última hora que no estará hoy en La Glorieta a causa de una lesión de muñeca.

Realmente no tiene rival el sevillano, aunque se supere a sí mismo y tenga cifras en los principales escenarios del toreo que parecen inalcanzables para el resto de los rejoneadores del momento. En Sevilla, en Madrid... y por supuesto en Salamanca.

En su exiguo paso por La Glorieta, Ventura no pudo ser más contundente: se estrenó en la Feria de 2013 y, aunque repitió al año siguiente, le castigaron de ahí en adelante durante una década. Volvió el año pasado cortando cuatro orejas en esta plaza en una actuación redonda. Tres tardes y tres puertas grandes acumula en este escenario; con él, el público salió de la dormidina de las últimas ediciones del festejo de rejones, que iba en franca decadencia hasta que lo sostuvo la llegada de Diego Ventura y que antes tuvo su única excepción con una actuación prodigiosa en 2023 de Sergio Galán, de quien se olvidaron este año, aunque queda la estela de aquella fantástica tarde.

Los espectáculos de rejones en La Glorieta ya cuentan casi obligatoriamente con la ganadería de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, los excelsos murubes de Félix García Cascón, que han alcanzado una regularidad de toros de triunfo aplastante en lo que va de siglo en esta plaza y en este festejo, muy difícil de igualar. Se ha hecho con el mando de este espectáculo y renueva su compromiso cada año con una nueva excelencia. La última muestra fueron los dos toros de Lea Vicens, con los que se abrió la Feria y que fueron desaprovechados por la amazona francesa. Será difícil que a Diego Ventura se le escapen. Anoche, a la hora del cierre de esta edición, la empresa no había anunciado aún el sustituto de Guillermo Hermoso de Mendoza.

El tiempo

A las 18:00 horas, cuando está anunciado el paseíllo de la quinta de abono, se prevé cielo soleado con 27ºC y cinco menos a las 21:00 horas, cuando ya habrán arrastrado al último toro de la función.

Cuarta actuación de Ventura en La Glorieta

La de hoy será la cuarta actuación de Ventura en La Glorieta, donde se estrenó en 2013 y suma una decena de orejas y tres salidas a hombros. Salvo en la primera de Passanha, las otras dos toreó toros de Hros de Ángel Sánchez.