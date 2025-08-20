Últimos días para la renovación de abonos de Juventud Taurina de Salamanca para la Feria El colectivo de jóvenes aficionados de la ciudad dispone de 650 abonos en grada de sol y la fecha límite es el domingo, 24 de agosto

Jóvenes, en la grada de sol de la plaza de toros de La Glorieta.

Javier Lorenzo Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:48

Juventud Taurina de Salamanca ultima el cierre del abono joven para menores de 35 años para la próxima Feria taurina de Salamanca. El colectivo de jóvenes taurinos de la ciudad, el más numeroso de toda España, dispone de 650 abonos en grada de sol para ver los seis espectáculos de abono que se celebrarán en la plaza de toros de La Glorieta el próximo mes de septiembre (novillada con picadores el viernes 12, corridas de toros el sábado 13, el domingo 14, el viernes 19 y el domingo 21; y corrida de rejones, el sábado 20) y afronta los últimos días de renovación y nuevos abonos a través de este colectivo.

Para poder optar a estos abonos a 75€ los interesados deben de presentar a Juventud Taurina de Salamanca la hoja de inscripción, el justificante de la transferencia de la cuota anual (20€) como socios de este colectivo además de una fotocopia del DNI. La fecha límite para presentar la documentación de los aficionados jóvenes interesados es el domingo, 24 de agosto de 2025; y deben de remitir la documentación requerida a abonojts@gmail.com.

Los carteles de la Feria de Salamanca 2025 son los siguientes:

—Viernes, 12 de septiembre. Festejo mixto con reses de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez para rejones y novillos de Montalvo para lidia a pie para la rejoneadora Lea Vicens y las novilleras Raquel Martín y Olga Casado.

—Sábado, 13 de septiembre. Toros de Vellosino para Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín.

—Domingo, 14 de septiembre. Toros de Garcigrande para Emilio de Justo, Juan Ortega y Roca Rey.

—Viernes, 19 de septiembre. Toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Marco Pérez.

—Sábado, 20 de septiembre. Toros de Herederos de Sánchez y Sánchez para Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

—Domingo, 21 de septiembre. Corrida concurso de ganaderías, con toros de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hermanos García Jiménez, Olga Jiménez y Carmen Lorenzo, para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez.