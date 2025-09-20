Estas fueron las últimas suspensiones en La Glorieta: ¡19 años de la última! El 21 de septiembre de 2006 otra enorme tromba de agua frustró el festejo de rejones en el que, como esta tarde, también actuaba Sergio Galán, entonces junto a Joao Moura y Andy Cartagena, que solo pudieron lidiar tres toros de Fidel San Román

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:30 | Actualizado 22:38h.

Hacía 19 años que no se suspendía un festejo en La Glorieta. Fue en la edición de 2006, en una Feria en la que se suspendió no uno sino dos espectáculos. Una tremenda tromba de agua caída apenas media hora antes del festejo dejó sin hacer el paseíllo a Salvador Cortés, Juan Diego y Miguel Abellán para lidiar una corrida de toros de Montalvo el 12 de septiembre de 2006, mientras que nueve días después la de rejones solo duró tres toros. A la muerte del tercero también una tromba de agua impidió la lidia de los tres restantes. Casualmente aquel día como ayer también actuó Sergio Galán, entonces junto a Joao Moura y Andy Cartagena, ante toros de Fidel San Román.

Estas fueron las dos únicas suspensiones que tuvieron lugar en La Glorieta en lo que va de siglo. Para encontrar otras antes habría que remontarse hasta el 17 de septiembre de 1993, cuando El Niño de la Capea, Joselito y Enrique Ponce no pudieron si quiera hacer el paseíllo para estoquear aquel día el encierro de Jandilla previsto, aunque aquel festejo se aplazó tres días. Antes, el 16 de septiembre de 1990, Luis Francisco Esplá, Víctor Mendes (que sufrió un puntazo en el segundo toro de la tarde y tuvo que ser atendido en la enfermería) y Vicente Ruiz 'El Soro' solo pudieron lidiar tres toros de Antonio Pérez de San Fernando antes de que se suspendiera la función.