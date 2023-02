Tres novillos de nota, un debutante que quiere y grave cornada de 12 centímetros de Valentín Hoyos

Tres novillos excelentes y uno para levantar dolor de cabeza. Tres astados de triunfo y uno para comprobar el valor y las ganas de un torero. Uno de calidad superlativa abrió plaza, le siguió otro de enorme nobleza pero de fuerzas al límite. El tercero exigió firmeza, mando y disposición para extraer y aprovechar el depósito de bravura a veces efervescente. Con la novillada lanzada salió el que no quiso cuentas con nadie, arisco, incierto, incómodo, de corto recorrido y ninguna buena intención. Ese sirvió para despertar la monotonía que se apoderó de la función porque ninguno hasta entonces se había atrevido a abrir la caja de los truenos. Tremendamente solvente, sobrado, Víctor Hernández anduvo a gorrazos con el almibarado primero al que toreó a placer. Le hizo muchas cosas, variado, asentado y con tremenda soltura pero le faltó conexión con el público.

Apostó siempre por la pureza Jorge Molina, pero acabó sumando demasiados muletazos en una faena muy larga y que al final dijo poco. Valentín Hoyos le puso pundonor y ganas al bravo tercero. Se quedó ahí. Le faltó darle más importancia, embarcarlo, poderle y exigirle para contrarrestar la bravura de su oponente que no siempre tuvo en la mano y por eso a veces pasó más fatigas. Así, el único que salió en novillero fue el debutante Jarocho, que lejos de amilanarse y esconderse ante las dificultades de su primer utrero, no le importaron las miradas, tampoco las volteretas, le dedicó mucho tiempo buscando cómo meterle mano y al final dejó la sensación de arrojo, valor y, sobre todo, de querer. Y no fue poco.