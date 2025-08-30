Tres festejos taurinos se podrán ver este fin de semana por televisión Una corrida de toros desde Sacedón (Guadalajara), una novillada sin picadores desde Villacarrillo (Jaén) y otra con los del castoreño desde Villaseca de la Sagra (Toledo) forman la oferta taurina en la pequeña pantalla para los aficionados de este fin de semana.

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 30 de agosto 2025, 07:24 Comenta Compartir

Tres festejos taurinos y cada uno de ellos de un escalafón diferente. Esa es la oferta de los espectáculos que se podrán ver este fin de semana por televisión, en la que se incluye una corrida de toros mixta desde Sacedón (Guadalajara) a través de Castilla La Mancha Media con el rejoneador Leonardo Hernández y los diestros Román y Ginés Marín. Harán el paseíllo a la misma hora que los tres jóvenes que se disputarán el puesto de triunfador del Certamen de Escuelas taurinas de Andalucía, que se celebra este mismo sábado en Villacarrillo (Jaén) y que se podrá ver, como todos los festejos anteriores de este concurso, por Canal Sur Televisión. La programación taurina se completa mañana domingo con una novillada sin picadores desde Villaseca de la Sagra con el festejo del aniversario que abre la XXV edición del Alfarero de Oro de la localidad toledana, con una alternativa en cuanto a los nacales se refiere, ya que los aficionados podrán elegir verlo a través de Castilla La Mancha Media o por One Toro Tv.

Los carteles, de toros y toreros, horarios y canales de televisión por lo que se podrán ver los festejos de este fin de semana son los siguientes:

• Sábado, 30 de agosto de 2025. Toros desde Sacedón (Guadalajara), con reses para rejones de Santafé Marton para Leonardo Hernández y para la lidia a pie de Alcurrucén para Román y Ginés Marín. A las 18:00 horas por Castilla La Mancha Media.

• Sábado, 30 de agosto de 2025. Novillada sin picadores desde Villacarrillo (Jaén). Final del Certamen de Escuelas taurinas de Andalucía. Erales de Apolinar Soriano para Javier Torres 'Bombita' (Escuela de Ubrique), David Gutiérrez (Escuela de Badajoz) e Isaac Galvín (Escuela de San Fernando). A las 18:00 horas por Canal Sur Televisión.

• Domingo, 31 de agosto de 2025. Novillada con picadores desde Villaseca de la Sagra (Toledo) de la XXV edición del Alfarero de Oro. Novillos de La Olivilla, Hermanos Sánchez de León, Piedra Escrita, Sagrario Moreno, Mariano de León, Víctor Huertas, Santiago del Pasil y Brígida Díaz para Jesús Ángel Olivas, Villita, David Campos y Pedro Luis. A las 18:30 horas por Castilla La Mancha Media y One Toro Tv.