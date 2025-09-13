Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una cámara de video en la plaza de toros de Aranjuez. J.LORENZO

Tres festejos en directo este fin de semana por televisión

Ubrique (Cádiz), Sonseca (Toledo) hoy sábado y la feria de Albacete, mañana domingo, serán los escenarios de una corrida de toros, una novillada con picadores y un festejo de rejones que se pondrán ver por Castilla La Mancha Media y Canal Sur Televisión.

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:00

Tres festejos se podrán ver este fin de semana por la pequeña pantalla: una corrida de toros con carácter torista con la ganadería de Adolfo Martín desde Ubrique (Cádiz) esta tarde de sábado y una novillada con picadores desde Sonseca (Toledo); además de la corrida de rejones que se anuncia mañana domingo en la feria de la Virgen de los Llanos de Albacete. Los últimos se podrán ver por Castilla La Mancha Media y la corrida de toros por Canal Sur Televisión.

Los carteles de toros y toreros, escenarios, horarios y canales de televisión son los siguientes:

Hoy, sábado 13 de septiembre. Corrida de toros desde Ubrique (Cádiz), con reses de Adolfo Martín para Víctor Janeiro, Octavio Chacón y Pérez Mota. A las 18:30 horas por Canal Sur Televisión.

Hoy, sábado, 13 de septiembre de 2025. Novillada con picadores desde Sonseca (Toledo), con utreros de Antonio López Gibaja y Piedra Escrita para Félix San Román, Víctor Barroso y Daniel García. A las 18:00 horas por Castilla La Mancha Media.

Mañana, domingo 14 de septiembre. Rejones en la Feria de la Virgen de los Llanos de Albacete, con toros de Los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. A las 18:00 horas, por Castilla La Mancha Media.

