Un toro de 659 kilos en el cuajado encierro de Vellosino en La Glorieta Cuatro toros cinqueños y dos cuatreños protagonizarán el segundo festejo del abono, con Damián Castaño, Diego San Román e Ismael Martín

Gitanito, segundo toro del función camino de los chiqueros tras el sorteo de este sábado.

Iván Ramajo Salamanca Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

El encierro de Vellosino que tanto gustó en el Desenjaule de este pasado lunes levantó también expectación en su sorteo y enchiqueramiento, con un amplio número de aficionados tanto en el patio de caballos de La Glorieta como en las galerías de las gradas y andanadas. De todo el encierro que se lidia en el segundo festejo del abono de La Vega, el que más revuelo levantó por su cuajo fue Jigulerito, un toro negro, nacido en febrero del 2020 y herrado con el número 119, que dio un peso en báscula de 659 kilos. Y que, sin embargo, dentro del grupo de toros fuertes del envío, era el que más gustaba entre las cuadrillas. Así se lo contó Rubén Sánchez a su matador, Damián Castaño por teléfono, justo antes de ser enchiquerado y al que le cayó en suerte.

Su lote se completa con Tiburoncito, número 41 y con 119 kilos que su hermano, el único colorado del envío y uno de los dos cuatreños.

El otro es Gincanillo, el primero de los dos toros que lidiará Ismael Martín. Es el tercero de función, pesa 523 kilos y el negro de capa. Su segundo toro, Inclusero, será el astado que cierre el festejo con sus 533 kilos. Este toro es el más ofensivo del envío y uno de los de mayor edad, ya que este próximo mes de octubre cumpliría los seis años.

Vigarro, el quinto de función, también es un cinqueño largo. Herrado a fuego con el número 144 y 645 kilos será jugado por Diego San Román en su segundo turno de actuación. En primero saldrá Gitanito, nacido en marzo de 2020 y 582 kilos de peso.

ORDEN DE LIDIA

Primero, para Damián Castaño: Tiburonito, número 41, nacido en julio de 2021, de 540 kilos y colorado de capa

Segundo, para Diego San Román: Gitanito, número 123, nacido en mayo de 2020, de 582 kilos y negro de capa

Tercero, para Ismael Martín: Gincanillo, número 9, nacido en marzo de 2021, de 523 kilos y negro de capa

Cuarto, para Damián Castaño: Jilguerito, número 119, nacido en febrero de 2020, de 659 kilos y negro de capa

Quinto, para Diego San Román: Vigarro, número 144, nacido en octubre de 2019, de 645 kilos y negro de capa

Sexto, para Ismael Martín: Inclusero, número 126, nacido en octubre de 2019, de 533 kilos y negro de capa