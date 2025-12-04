Los toreros salmantinos logran la mejor marca de la última década Los 76 paseíllos que sumaron en 2025 suponen la mayor cifra desde 2014. Marco Pérez se encaramó al liderato charro en la media campaña que completó tras su alternativa en un año en el que se vistieron de luces nueve espadas de Salamanca

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Las 76 corridas de toros que sumaron entre los nueve diestros salmantinos que se vistieron de luces a lo largo de la temporada situaron a 2025 como el año con la mejor cifra registrada desde la temporada 2014, que se cerró con apenas un paseíllo menos (75). El gran peso del curso lo asumió Marco Pérez, con una treintena de actuaciones, en apenas media campaña tras la alternativa que tomó en Nimes (Francia) el 6 de junio. Fue el último salmantino en doctorarse uno de los diestros de las tres ternas charas que torearon al menos una corrida de toros a lo largo del curso que, más allá de las cifras, deparó nuevas ilusiones con el protagonismo de los nuevos valores de la tierra: Damián Castaño certificó la campaña más intensa de su carrera con 19 corridas de toros e Ismael Martín, en su primer curso entero como matador de toros (tras la alternativa en Burgos el 29 de junio de 2024) completó el trío de espadas que, con 12, pasaron la docena de corridas de toros. En el lado opuesto, El Capea, Juan del Álamo, Alejandro Marcos y Javier Blanco (alternativa) solo se vistieron de luces en la temporada en España en una sola ocasión.

Las 76 corridas de toros sitúan a 2025 como la segunda mejor cifra del último quindenio, solamente superado por la campaña de 2013 cuando se quedó a solo un paseíllo del centenar de corridas de toros. Remontándose más en el tiempo y acotando las cifras en lo que va de siglo los mayores números que alcanzaron los matadores de toros salmantinos en una misma temporada fue en 2006 cuando se certificaron 194 paseíllos. 2008 se marcó con 118; en 2007 fueron 118; en 2006 se registraron 194; la de 2005 se cerró con 173; y en 2004 con 142 fueron las cinco temporadas en la que las cifras de los matadores de toros salmantinos saltaron en el sumatorio la barrera de las cien corridas de toros.

Ampliar Natural de Damián Castaño a un toro de Adolfo Martín en la plaza de Las Ventas. PLAZA 1

En comparación con los números en el pasado ejercicio de 2025 se doblaron las cifras de la campaña anterior. No en vano, 2024 se cerró con una marca de 33 paseíllos, que supuso la peor marca de todo lo que va de siglo (sin contar la solitaria actuación de Javier Castaño en 2020, la temporada de la pandemia del coronavirus) y se disparó hasta los 76 de 2025, donde solo dos espadas, Damián Castaño y Marco Pérez, acapararon más de la mitad (64%) de todos los festejos.

Los dos también, Damián Castaño y Marco Pérez, fueron los que mayor número de festejos asumieron en plazas de primera categoría. De los 76 festejos que sumaron los diestros salmantinos en todo 2025, catorce de ellos fueron en estas plazas de máximo nivel: de los nueve espadas solo cuatro actuaron al menos en una ocasión en los escenarios más exigentes del toreo: Damián Castaño (6) lideró esa clasificación, y le siguieron Marco Pérez (4) y dos cada uno Javier Castaño e Ismael Martín.

Con estas cifras no solo se doblaron los números de la temporada y se aumentó la presencia y notoriedad salmantina del curso, que sirvió además para crear una magnífica ilusión de cara al ejercicio siguiente donde la línea que tocó fondo en 2024 y se disparó en 2025 puede y debe seguir en ascenso para seguir batiendo marcas.

De Javier Castaño a Marco Pérez

Las 32 corridas de toros con las que Javier Castaño terminó 2014 le sirvieron para terminar líder salmantino de aquella temporada. Fueron casi la mitad de las 75 que sumaron todos los espadas charros aquel año en el que el diestro que se retiró este año estuvo presente en las ferias clave como las Fallas de Valencia, la Sevilla, Madrid por San Isidro, San Fermín de Pamplona, Málaga, Salamanca... además de las citas francesas de Arles, Nimes, Vic-Fezensac, Mont-de-Marsan, Dax, Béziers... de aquellas marcas a la irrupción de Marco Pérez este año en el que tomó la alternativa mediado el curso y alcanzó la cifra más alta de las doce últimas temporadas quedándose únicamente a dos paseíllos de la marca de Javier Cataño en 2014, con la salvedad de que el nuevo valor charro las consiguió en poco más de cuatro meses, de los cuales uno estuvo fuera de juego por el percance que sufrió en Alicante y por el que perdió una decena de festejos contratados.

Ampliar Inicio de faena de Javier Castaño a un toro de Saltillo en la plaza de Madrid. PLAZA 1

Las treinta corridas de toros con las que Marco Pérez cerró su primera incursión en el escalafón superior son el triple de las 10 con las que Damián Castaño lideró el escalafón de los toreros salmantinos en 2024 que fue el mismo número con el que acabaron al frente el propio Damián Castaño en 2023 y 2022, en el que igualó a paseíllos con López Chaves. En los últimos años quien más cerca se quedó de las 32 actuaciones de Javier Castaño fue Juan del Álamo, el referente del escalafón salmantino de 2015 a 2018 cuando toreó 26, 20, 25 y 28 corridas de toros respectivamente.

En todo lo que va de siglo la mayor marca de un torero charro en una misma temporada la tiene Eduardo Gallo en 2005 —su primera completa como matador de toros, tras la alternativa en agosto de 2004 en San Sebastián— cuando llegó a torear 54 corridas de toros, anunciado en la mayor parte de la ferias del curso taurino. Tras Gallo aparecen López Chaves con 53 corridas de toros en 2007, el propio Gallo con 46 en 2006 y Javier Valverde con 40 en 2004.

Los detalles

—Décimoquinto en el escalafón nacional.En la temporada en la que Marco Pérez quedó al frente de la tabla de los toreros salmantinos (con 30 corridas de toros), el escalafón nacional lo lideró Alejandro Talavante con 65 corridas de toros, seguido de Borja Jiménez (58 paseíllos) y Emilio de Justo (52). El salmantino quedó situado en la décimo quinta posición.

—Nueve matadores en 2025. Las 76 corridas de toros que torearon los salmantinos se repartieron entre un total de nueve espadas: además de las 30 de Marco Pérez, le siguieron Damián Castaño (19), Ismael Martín (12), Javier Castaño (6), Manuel Diosleguarde (5) y Pedro Gutiérrez 'El Capea', Juan del Álamo, Alejandro Marcos y Javier Blanco con un paseíllo. En lo que va de siglo fueron 2004 y 2006, con 12 espadas salmantinos cada uno, las campañas en las que más espadas se vistieron de luces.

—2025, más del doble de festejos que en 2024. 2025 y 2024 entre los toreros salmantinos la protagonizaron nueve espadas. Al escalafón llegaron tras sus respectivas alternativas Javier Blanco y Marco Pérez, a los que se sumó Juan del Álamo que pasó en blanco en España la temporada de 2024 y toreó una en 2025. Del año pasado a este se cayeron Álvaro de la Calle, Antonio Grande y El Roque que en 2024 estoquearon una corrida de toros cada uno y esta campaña la pasaron en blanco.